Unterföhring (ots) - Poolparty mit Zaungästen: Big Brotherspendiert eine Party für die "Alles"-Bewohner. Die "Nichts"-Promisdürfen zuschauen und tanzen bei der willkommenen Abwechslungausgelassen mit. Und während Claudia Obert eindeutige Botschaften inRichtung Willi Herren schickt, teilt der seinen Schlafsack lieber mitEvelyn Burdecki. Quotenschub: "Promi Big Brother" freut sich übereinen Staffelbestwert mit tollen 13,5 Prozent Marktanteil (14-49Jahre) am späten Donnerstagabend.Außerdem passierte in der Live-Show von "Promi Big Brother"Folgendes: Eloy de Jong-Fans können aufatmen, der Sänger bleibt(vorerst) im Haus. Claudia Obert regt sich über Milo MoirésPerformance-Kunst auf. Private Kinderfotos machen die"Alles"-Bewohner emotional. Die Zuschauer voten Willi Herren aus dem"Nichts" ins Blinden-Fußball-Duell. Auf dem Feld wird er vertretendurch Eloy und Dominik Bruntner. Sein Gegner aus dem "Alles": Steffenvon der Beeck, der Maria Hering und Milo für sich auf die Spielflächeschickt. Das Match endet 3:3 unentschieden und die Spieler kehrenunverändert in ihre Bereiche zurück.Ab sofort wird rausgewählt: Welcher Promi muss in der Show heuteAbend, 22:15 Uhr, in SAT.1 als erster das Haus verlassen?Aktuelle Bewohner im "Alles":Steffen von der Beeck, Milo Moiré, Jens Hilbert, Maria Hering, SarahKnappikAktuelle Bewohner im "Nichts":Sarah Kern, Evelyn Burdecki, Willi Herren, Zachi Noy, Eloy de Jong,Dominik Bruntner, Claudia ObertInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August,täglich in SAT.1- täglich live um 22:15 Uhr- Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 UhrBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 18.08.2017 (vorläufig gewichtet: 17.08.2017)