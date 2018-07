Bestway Global: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Bestway Global unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Freizeitartikel". Die Bestway Global-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 4 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.Die Aussichten für Bestway Global haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Bestway Global investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,6 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Leisure Products einen Mehrertrag in Höhe von 0,18 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

