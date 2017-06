Unterföhring (ots) -Ein Mann sitzt hinterm Steuer seines Kastenwagens. Er istordentlich angeschnallt. Aber: Sein abgetrennter Kopf liegt hinterdem Fahrersitz. Ein Unfall? Ein Verbrechen? Oder womöglich sogarSelbstmord? Ein Fall für Prof. Dr. Michael Tsokos, Deutschlandsbekanntesten Rechtsmediziner. In der neuen Real-Crime-Doku "Dem Todauf der Spur - Die Fälle des Prof. Tsokos" lässt der Direktor desInstituts für Rechtsmedizin der Berliner Charité ab Mittwoch, 7. Juni2017, um 22:30 Uhr in SAT.1 seine rätselhaftesten Fälle wiederaufleben und zeigt, was seine Arbeit wirklich ausmacht. "In meinerSendung geht es nicht ums 'Wer', sondern ums 'Wie'. Ich suche nichtnach dem Täter, sondern rekonstruiere die Umstände, die zum Todgeführt haben. Schussverläufe berechnen, Stichwunden undSchlagverletzungen untersuchen oder im Labor einen Giftmordnachweisen: Das ist mein tägliches Geschäft. Und das ist nicht nurganz anders als in Krimis dargestellt, sondern auch viel spannenderals jede Fiktion", so der Bestsellerautor. In "Dem Tod auf der Spur"gibt der renommierte Rechtsmediziner, der u. a. die Obduktion derOpfer des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz im Dezember2016 verantwortete, faszinierende Einblicke in seine Arbeit. Er nimmtdie Zuschauer mit in den Sektionssaal und erklärt anhand vonaufwändigen 3D-Animationen, Tatort-Fotos und Original-Beweismitteln,wie die rätselhaften Fälle mit Hilfe seiner Erkenntnisse von Polizeiund Staatsanwälten gelöst werden konnten. "Dem Tod auf der Spur - DieFälle des Prof. Tsokos" wird produziert von spin TV im Auftrag vonSAT.1.Prof. Dr. Michael Tsokos, geboren 1967 in Kiel, ist Professor fürRechtsmedizin sowie seit 2007 Direktor des Instituts fürRechtsmedizin an der Berliner Charité und des Landesinstituts fürgerichtliche und soziale Medizin in Berlin. Der internationalanerkannte Experte war unter anderem im Auftrag desBundeskriminalamtes 2004/05 für die Identifizierung der deutschenTsunami-Opfer in Thailand tätig. Vergangenen Dezember verantworteteer außerdem die Untersuchung der Toten des Terroranschlages desBerliner Breitscheitplatzes. Darüber hinaus leitet Prof. MichaelTsokos die Gewaltschutzambulanz der Charité, die in der Hauptstadteine kostenlose rechtsmedizinische Dokumentation von Verletzungensicherstellt."Dem Tod auf der Spur - Die Fälle des Prof. Tsokos", vier Folgen,ab Mittwoch, 7. Juni 2017, um 22:30 Uhr in SAT.1.ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara Stefaner / Constanze WagnerTelefon +49 89 9507-1128 / -1125Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com /Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.deBildredaktion:Stephanie SchulzTelefon +49 [89] 9507-1166Stephanie.Schulz@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell