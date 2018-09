Bestsellerautor Yuval Noah Harari erklärt im aktuellen stern, warum wir falsche Prioritäten setzen

Hamburg (ots) - Seine Bücher "Homo Deus" und "Eine kurzeGeschichte der Menschheit" wurden in 49 Sprachen übersetzt undstanden auch in Deutschland monatelang auf der Bestsellerliste. Nunerscheint sein neues Werk "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" in50 Ländern gleichzeitig. Nach Vergangenheit und Zukunft nimmt sichder israelische Historiker Yuval Noah Harari darin nun die Gegenwartvor.Der stern hat den gefragten Wissenschaftler in Tel Aviv zumInterview getroffen. "Wir brauchen weniger Hysterie", sagt Harari undfordert "mehr Klarheit und die richtigen Prioritäten". Statt uns überTerrorismus, den Brexit und andere nationale Interessen zu kümmern,sollten wir viel mehr über die Themen nachdenken, die in der Zukunftwirkliche Herausforderungen darstellen werden. Dazu zählt er etwa dieEntwicklung und Kontrolle künstlicher Intelligenz. "Wir brauchen mehrinternationale Zusammenarbeit, nicht mehr nationale Abschottung. Dasgilt auch für die anderen beiden großen Herausforderungen derZukunft: Klimawandel und Atomkrieg. Zehn Minuten Nachdenken, und mankommt von selbst drauf: Das können wir nicht allein lösen."Harari thematisiert im stern-Gespräch außerdem, wie viel Zeit wirmit Ablenkungen wie Handyspielen oder lustigen Katzenvideosverschwenden. "All diese Dinge funktionieren, weil sie sich in dieProzesse unseres Gehirns hacken", sagt Harari. "Sie wurden vonExperten entwickelt, die sich wirklich gut mit den Mechanismenmenschlicher Psychologie und Hirnforschung auskennen. In den letzten20 Jahren haben sich die besten Leute auf diesem Gebiet damitbeschäftigt, wie man jemanden verführt, etwas anzuklicken oder mehrZeit mit dem Smartphone zu verbringen. Und sie haben digitale Drogenwie Candy Crush oder Angry Birds erfunden. Der Liberalismus basiertauf der Idee, dass Menschen unabhängige Individuen sind, dieEntscheidungen aus freiem Willen treffen. Aber heute sind wir Tiere,die gehackt werden können." Pessimistisch blickt Harari dennoch nichtin die Zukunft. "Wir haben die Macht, die Richtung zu bestimmen",sagt der Historiker. "Die neuen Technologien können die Basis für diebeste Gesellschaft sein, die es jemals gab."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell