Köln (ots) - In Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!"für 105'5 Spreeradio kommen jeden Freitag die Menschen aus Politik,Wirtschaft und Gesellschaft zu Wort, die die Woche geprägt haben.In dieser Woche mit dem stellvertretenden SPD-Chef ThorstenSchäfer-Gümbel, Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt,Kommunikationstrainer Michael Ehlers, Bestseller-Star SebastianFitzek und Autor Alexander von Schönburg.Die interessantesten und wichtigsten Aussagen unsererGesprächspartner aus der aktuellen Folge:Thorsten Schäfer-Gümbel, stv. SPD-Parteichef und Spitzenkandidatzur Hessen-Wahl:"Wenn ich im Himalaya besser telefonieren kann als am FrankfurterNordwestkreuz, haben wir ein Infrastrukturproblem." "Ich war noch nieso gut vorbereitet wie dieses Mal. Man lernt ja auch mit Niederlagenumzugehen wie 2013, das macht einen stärker." "Der Wahl-Sonntag istder Geburtstag meiner Frau und damit mein persönlicher Glückstag. Wirhaben vor gemeinsam zu feiern." "Die Vertrauenskrise ist damitbegründet, dass in der Politik zu viel gelabert und zu wenig gemachtwird."Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Grüne:"Wir Grüne agieren wie ein Startup. Wir haben neue Ideen,probieren auch radikale Ideen aus und gehen Risiken ein. Und dieMenschen wissen, was sie bei uns bekommen." "Wir haben einen Dürre-und Hitze-Sommer hinter uns wie nie zuvor. Das hat den Blick derMenschen auf den Klimaschutz und damit unsere Themen gelenkt." "Wirsuchen Bündnisse in der Gesellschaft - auch mit Menschen, die wirvielleicht mal verärgert haben, z.B. mit unserer Forderung nachteurerem Sprit." "Es macht mich irre, wenn ich - wie jetzt imhessischen Wahlkampf - nur im normalen EDGE-Netz unterwegs bin undmeine Arbeit auf dem Weg nicht erledigen kann."Michael Ehlers, Kommunikationstrainer:"Die Grünen sind von der AfD inhaltlich so weit weg, dass sienicht wie andere Parteien nur auf sie einprügeln müssen." "Aus demMarketing wissen wir, dass positives Formulieren wichtig ist undbesser verkauft. Wenn ich ständig motze und erzähle, was das Produktalles nicht kann, wird es nicht gekauft. Die SPD bekommt das seitJahrzehnten nicht hin." "Das SPD-Spitzenpersonal kennt sichprogrammatisch gut aus, kann aber Politik nicht verkaufen. Die Parteihat leider auch noch die Arroganz zu glauben, das nicht zu brauchen."Sebastian Fitzek, Bestsellerautor "Der Insasse":"Thriller-Autoren müssen wie ich vor vielen Dingen Angst haben, umsich in die Ängste und Nöte anderer Menschen hineindenken zu können.Deshalb können Psychopathen auch keine Thriller schreiben. Weil siekeine Empathie haben." "Meine Thriller entstehen wie ein Film. Ichverbringe den Tag mit Tagträumereien von Szenen. Ich werde zumBeobachter meiner eigenen Figuren." "Unsere Lust am Gruseln ist dieAuseinandersetzung mit dem Tod in angstfreiem Ambiente. Menschenkönnen mit meinen Thrillern ihre Ängste zuhause auf der Couchbearbeiten und nachher als Buch im Regal einsortieren."Alexander von Schönburg, Buchautor "Die Kunst des lässigenAnstands":"Ritterlichkeit ist eine Waffe gegen eine Welt, in der jeder mitdem Handy in seiner Glasglocke gefangen ist und alles geht." "InBerlin hat die Bonoboisierung um sich gegriffen. Da macht jeder anjedem herum und für viele ist Treue ja schon gar keine Tugend mehr.""Es hat so ein Tabula rasa aus Modernisierungswahn stattgefunden,dass mittlerweile sogar Karl-Heinz Rummenigge von Anstand spricht.""Geben Sie mir eine Tüte Balsamico-Chips, und ich werde an denMaßstäben meines eigenen Buches scheitern."Die vollständigen Gespräche hören Sie in DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio aufwww.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify und SoundCloud.