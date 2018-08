Bestseller SKODA OCTAVIA durchgehend mit neuen Motoren nach Abgasnorm Euro 6d-temp (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Effiziente Benzin- und Dieselmotoren leisten zwischen 85 kW (115PS) und 110 kW (150 PS)- Alle Aggregate erfüllen aktuell strengste Emissionsnorm Euro6d-temp; beide Benziner sind mit Ottopartikelfilternausgestattet- Virtual Cockpit mit vielfältigenIndividualisierungsmöglichkeiten verfügbar- SKODA bietet den Bestseller in den Ausstattungslinien Active,Ambition, Style und L&K an- Sondermodell CLEVER ergänzt das Angebot- Einstiegspreis des OCTAVIA beträgt 22.860 Euro, OCTAVIA COMBI ab23.560 Euro- 85 kW (115 PS) starker TSI-Motor in Kombination mit manuellen6-Gang-Getriebe folgt in Kürze, dann ergibt sich ein nochgünstigerer Einstiegspreis für den OCTAVIADer SKODA OCTAVIA verfügt ab sofort durchgehend über Benzin- undDieselaggregate, die der aktuell strengsten Emissionsnorm Euro6d-temp entsprechen. Das Motorenangebot startet mit dem 1,0 TSI mit85 kW (115 PS)*. Topaggregat ist der 1,5 Liter TSI*, er leistet 110kW (150 PS). Darüber hinaus erweitert SKODA die Serienausstattung desOCTAVIA um einen 4,2 Zoll großen Bordcomputer. Ein Highlight imOCTAVIA ist ab sofort das Virtual Cockpit, das auf Wunsch in denAusstattungslinien Style und L&K verfügbar ist. Der OCTAVIA startetab 22.860 Euro, der Einstiegspreis für den OCTAVIA COMBI liegt bei23.560 Euro.Für den Bestseller der Marke hat SKODA zwei Benzinmotoren und einDieselaggregat im Angebot, die alle die Abgasnorm Euro 6d-temperfüllen. Beide Benziner sind mit Ottopartikelfiltern ausgestattet.Basismotorisierung ist der 1,0 TSI mit 85 kW (115 PS), den SKODA mit7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombiniert. Ab derAusstattungslinie Ambition lässt sich der OCTAVIA mit dem 110 kW (150PS) starken Benziner mit 1,5 Liter Hubraum und aktivemZylindermanagement (ACT) ordern. Je nach Notwendigkeit schaltet dasSystem einzelne Zylinder ab - diese Technik hilft, Kraftstoffeinzusparen. Der 1,5 TSI ACT lässt sich mit sechs manuellen Gängenoder 7-Gang-DSG ausstatten.Der Diesel mit 1,6 Liter Hubraum treibt den kompakten SKODA mit 85kW (115 PS)* an. Auch hier stehen fünf Gänge mit Handschaltung oderDirektschaltgetriebe mit sieben Gängen zur Wahl.Ab sofort verfügbar: das Virtual CockpitAls Highlight bietet SKODA für den OCTAVIA in denAusstattungslinien Style (in Verbindung mit dem AssistenzpaketTraveller) und L&K als neue Option das Virtual Cockpit an, das inKombination mit einem Navigationssystem erhältlich ist. Es ermöglichtdie individuelle Anpassung der Cockpitanzeige auf einem 10,2 Zollgroßen Display. Der Fahrer kann zwischen vier verschiedenen Layoutswählen: analoge Ansicht, digitale Ansicht mit vergrößerterDarstellung, Navigationsansicht mit Informationsprofil sowiereduzierte Ansicht. In den unterschiedlichen Modi variieren Größe undPlatzierung der Informationen wie Geschwindigkeit, Gangempfehlung,Verkehrszeichenerkennung und Navigationsinformationen.Weitere Neuheiten beim OCTAVIADer OCTAVIA in der Einstiegsvariante Active verfügt ab sofortserienmäßig über ein 4,2 Zoll großes Display für den Bordcomputer,das wichtige Informationen wie Geschwindigkeit und Restreichweiteanzeigt. Die Topausstattungslinie L&K stattet SKODA jetztgrundsätzlich mit Fahrprofilauswahl und drittem Fahrzeugschlüsselaus. Ein Komfortplus ist zudem für die Kombivariante erhältlich: dieKomfortöffnung für die elektrische Heckklappe. Damit öffnet sich derKofferraum durch eine kleine Fußbewegung unter dem Fahrzeug - sehrpraktisch, wenn der Fahrer gerade keine Hände frei hat. Und auch inpuncto Design gibt es eine Neuerung: Käufer der Varianten Ambitionund Style können sich künftig für die schicke17-Zoll-Leichtmetallfelge Hawk-Anthrazit glanzgedreht entscheiden.Typisch SKODA hat der OCTAVIA zahlreiche Simply Clever-Features anBord. Den Eiskratzer hat SKODA überarbeitet: Er weist neben Lupe undEiskratzer jetzt auch zwei Skalen zur Messung der Reifenprofiltiefeauf.OCTAVIA und OCTAVIA COMBI sind in den Ausstattungslinien Active,Ambition, Style sowie L&K bestellbar. Darüber hinaus bietet dietschechische Traditionsmarke den Bestseller als umfangreichausgestattetes Sondermodell CLEVER an.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 5,4 l/100km, außerorts 4,4 - 4,2 l/100km, kombiniert 4,8- 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 - 106 g/km,CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,6 - 6,5 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km,kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 112g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,8 - 6,6 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km,kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 114g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA 1,6 TDI 85 kW (115 PS)innerorts 4,8 - 4,7 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,1l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 107 g/km,CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA 1,6 TDI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 4,5 - 4,4 l/100km, außerorts 3,7 - 3,6 l/100km,kombiniert 4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 105 - 103g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA COMBI 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 5,7 - 5,6 l/100km, außerorts 4,6 - 4,5 l/100km,kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 - 112g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,9 - 6,7 l/100km, außerorts 4,6 - 4,4 l/100km,kombiniert 5,4 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 119g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,7 - 6,5 l/100km, außerorts 4,5 - 4,3 l/100km,kombiniert 5,2 - 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 119 - 116g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI 1,6 TDI 85 kW (115 PS)innerorts 4,8 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,2l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km,CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA COMBI 1,6 TDI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 4,5 - 4,4 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km,kombiniert 4,1 - 4,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105g/km, CO2-Effizienzklasse APressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell