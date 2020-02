Hamburg (ots) - Hera Lind gehört zu den erfolgreichsten deutschen Autorinnen.Zahlreiche ihrer Bücher wurden verfilmt und begeistern ein großes Publikum auchin Kino und Fernsehen. Außerdem ist sie als Sängerin und Fernsehmoderatorinbekannt. Das klingt nach einer Kindheit mit allen Freiheiten, das kreativePotenzial voll zu entwickeln! Nicht bei Hera Lind. Ihr Naturell zeigte sich zwarschon früh, doch ausleben dufte sie es selten. "Als Kind war ichunternehmungslustig, neugierig, lebensfroh, mitteilsam, ausgelassen, gesellig.Damals wurde ich von meinen Eltern und Brüdern immer schnell zurückgepfiffenoder ausgelacht", sagt die Schriftstellerin im Interview mit PSYCHOLOGIE bringtdich weiter (Heft 02/2020 ab morgen im Handel,www.psychologiebringtdichweiter.de). Deswegen denkt die 62-Jährige heute "mitgemischten Gefühlen" an ihre Kindheit zurück: "Ich möchte sie nicht noch malerleben, und sie wäre auch heute gar nicht mehr denkbar. Da meine Mutter in derkatholischen Kirche Organistin war, waren meine Brüder Messdiener, und ich halfihr beim 'Nümmerchen an die Wand schmeißen' fast täglich in der Kirche. SelbstVokabeln habe ich auf dem Friedhof gelernt; in den Pausen zwischen Grill-Muckeund Gruft-Mucke, Maiandachten, Bußgottesdiensten und schmerzensreichenRosenkränzen."Den strengen katholischen Glauben ihrer Eltern sieht die gebürtige Bielefelderinkritisch: "Meine Eltern waren so fromm, dass es schon an Naivität undAutoritätshörigkeit grenzte. Darunter habe ich gelitten, weil nichts hinterfragtoder gar diskutiert werden durfte." Die kirchliche Erziehung hat dann auch ihreersten Schritte ins Berufsleben beeinflusst. "Ich war wahnsinnig gläubig undging noch als Studentin jahrelang täglich morgens um sieben in die Kirche.Deshalb studierte ich auch Theologie und Kirchenmusik; ich hatte gar keineandere Idee von der Welt und vom Leben", erzählt Lind, die als Teenie eher bravwar. "Meine Mutter sagte später einmal: 'Du warst nie in der Pubertät.' Dasheißt, sie wurde mir einfach nicht gestattet. Ich habe sie viel späternachgeholt, ich denke, zwischen 30 und 40. Da wurde ich auch ein bisschen zur'Rampensau'."Ihr Wunsch, Sängerin zu werden, wurde von der Mutter "ausgebremst" - mit einemSatz, der sich lange eingebrannt hat: "Später, als ich Gesang studieren wollte,sagte sie: Du kannst alles versuchen, nur nicht singen. Das hat für den Restmeines Lebens so starke Lampenfieberattacken ausgelöst, dass ich mich späteraufs Schreiben verlegt habe, das war stiller und unauffälliger und komplettentspannt."Doch die geborene Herlind Wartenberg hat sich längst emanzipiert, im Interviewmit PSYCHOLOGIE bringt dich weiter sagt die vierfache Mutter: "Heute darf ich sosein, wie ich bin."PSYCHOLOGIE bringt dich weiter ist ein psychologisches Magazin mit Alltagsbezugund erscheint seit Frühjahr 2016 alle zwei Monate zu einem Copypreis von 6,90Euro. Mit Interviews, Tests, Hintergrundgeschichten und Reportagen, die demLeser die aktuellsten Erkenntnisse aus der Psychologie näherbringen und zeigen,wie er diese für sein Leben nutzen kann. Ein Magazin, das mit kreativen Ideenbeflügelt, neue psychologische Ansätze ausprobiert, von Menschen erzählt, dieBewegendes erlebt haben - und dabei einfach Spaß macht.Pressekontakt:Rebecca MarrPSYCHOLOGIE bringt dich weiterINSPIRING NETWORK GmbH & Co. KGTel.: 040 / 600 288 710E-Mail: presse(at )inspiring-network.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/120846/4516924OTS: PSYCHOLOGIE bringt dich weiterOriginal-Content von: PSYCHOLOGIE bringt dich weiter, übermittelt durch news aktuell