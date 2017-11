Hamburg (ots) - Wegen seines Romans "Die satanischen Verse" wurdeer 1989 von Ayatollah Khomeini zum Tode verurteilt und mit einerlebenslangen "Fatwa" belegt. Salman Rushdie lebte danach in ständigerTodesgefahr an geheimen, regelmäßig wechselnden Orten. Mittlerweilekommt der Bestseller-Autor wieder ohne Leibwächter aus und wohnt seitmehreren Jahren in New York. Am Mittwoch, 29. November, nimmt er aufdem roten Sofa von "DAS!" Platz - zu sehen ab 18.45 Uhr im NDRFernsehen. Im Gespräch mit Inka Schneider erzählt derindisch-britische Dichter von persönlichen Begegnungen und von seinerFreundschaft mit dem Literaturnobelpreisträger Günter Grass, der indiesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre, von seinem neuen Werk "GoldenHouse", dem Leben in New York - und warum er dort im Club vonHollywood-Star Susan Sarandon Tischtennis spielt.Salman Rushdie, 1947 in Bombay geboren, studierte in CambridgeGeschichte. Mit seinem Roman "Mitternachtskinder" wurde erweltberühmt. Seine bislang zwölf Romane erhielten renommierteinternationale Preise und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt.2007 schlug ihn die Queen zum Ritter. Auch seine 2012 erschieneneAutobiografie wurde ein international hoch gelobter Bestseller. Inseinen Romanen mischt er sich immer wieder in die aktuelleWeltpolitik ein - so auch in "Golden House", das alsUS-Gesellschaftsporträt gefeiert wird.Mehr Informationen zur Sendung unter www.NDR.de/dasPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell