Bestseller-Autor Peter Wohlleben rechnet im stern mit den deutschen Förstern ab

Hamburg (ots) - Bestseller-Autor Peter Wohlleben greift im neuenstern die Arbeit der deutschen Förster an: "Die steigendenTemperaturen legen Schwächen im System offen", schreibt Wohlleben inseinem Beitrag für die neue Ausgabe des Hamburger Magazins, die amDonnerstag erscheint. Wohlleben - selbst Förster - stellt darin fest,dass die deutschen Wälder unter dem Klimawandel leiden und dieFörster die Probleme verschärfen.Dass die deutschen Wälder so ramponiert sind, ist laut Wohllebenvor allem das Ergebnis einer rücksichtslosen Forstwirtschaft, die denWald seit Jahrzehnten als Rohstoffquelle ausbeutet, statt daskostbare Ökosystem für kommende Generationen zu schützen. DiesesVorgehen führe dazu, dass sich unsere grünen Lungen eben nicht mehrgegen Wetterextreme und Insektenplagen wehren können, die als Folgedes Klimawandels häufiger als früher auftreten."Ist dies das Ende der Natur in Mitteleuropa, wie wir sie gekannthaben? Ich denke nicht", schreibt Wohlleben in der Titelgeschichteder neuen stern-Ausgabe. Stattdessen hoffe er, dass "die Hitzewellenin diesem und letztem Jahr das längst überfällige Ende derkonventionellen Forstwirtschaft einläuten. Diese machte aus WäldernForste, anfällige Kunstgebilde, die dem beginnenden Klimawandel kaumnoch gewachsen sind."Wohlleben führt in seinem Beitrag weitere Versäumnisse und Fehlerder deutschen Forstwirtschaft aus - von der gezielten Beseitigung vonLaubbäumen in den 1970er Jahren über den Einsatz von Erntemaschinenbis hin zur Pflanzung von Bäumen, die in Deutschland nicht heimischsind. "Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warntvor dem Waldsterben 2.0. Die Förster stimmen ein und fordern einen'Umbau' der Wälder zu mehr Natürlichkeit. Statt die eigenen Fehlereinzugestehen, gründeten einige zusammen mit Waldbesitzern dieBewegung 'Foresters for Future' und versuchten sich damit, bei denprotestierenden Jugendlichen einzureihen. Damit treten die Försterals Opfer auf, doch wer soll dann der Täter sein?", schreibtWohlleben.Peter Wohlleben berichtet im stern aber auch von den erstaunlichenKräften zur Selbstheilung, die Bäume besitzen. Denn Wälder, die sichselbst überlassen bleiben, sind intakt und haben ein enormesPotenzial, CO2 dauerhaft zu speichern und so das Klima zu schützen."Die aufgezählten Ursachen der derzeitigen Waldmisere, sodeprimierend sie sich lesen, sind streng genommen ein Grund zu neuerHoffnung. Denn der Klimawandel zeigt nur auf, dass viele Bäume bisherin einer Art 'Massenbaumhaltung' dahinvegetieren. Echter Waldhingegen sollte mit der aktuellen Erwärmung noch zurechtkommen. Dasdarf nicht als Freibrief verstanden werden. Die Entwicklung istdramatisch und wird ohne eine drastische Reduzierung derTreibhausgase ein schlechtes Ende nehmen. Doch wir alle starren vielzu sehr auf das CO2 und vergessen dabei, dass die Natur sicheigentlich gut gegen die Erwärmung wehren kann", schreibt Wohllebenim stern. Das Beste, was der Mensch tun kann, damit aus ödenFichtenplantagen wieder lebendige Urwälder werden, ist: nichts tun.Wohlleben: "Helfen wir doch dem Wald, indem wir uns nichteinmischen."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei zurVeröffentlichung.