Hamburg (ots) - Bestseller-Autor Daniel Kehlmann erzählt in einemInterview in der neuen Ausgabe von ZEIT GESCHICHTE, wie er in seinenhistorischen Romanen die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion zieht:"Um von der Vergangenheit zu erzählen, muss man erfinden." Er sammleFakten und lasse dann seine Fantasie spielen: "Nur Geschichten lassensich erzählen. Daten allein sind stumm." Marotten und Details seinerFiguren wie Essensreste im Bart des Schwedenkönigs Gustav Adolf denkeer sich dann aus. "Solche Dinge muss man erfinden, aber das macht sienicht unwahr."Kehlmanns neuer Roman "Tyll" spielt in der Zeit desDreißigjährigen Krieges. Was Kehlmann besser als die Historiker vondiesem Krieg erzählen könne, sei "das Vergessen". "Die meisten Opfersind verschwunden und vergessen, ohne Spuren, niemand erinnert sichan sie." Und weiter: "Die Romanautoren aber können die Verschwundenenneu erfinden." Die Zeit zwischen 1618 und 1648 sei für Schriftstellersehr spannend: "Es ist nun mal eine erschütternde, aufregende Zeit,die Deutschland geprägt und für immer verändert hat. Natürlich fühltman sich als Schriftsteller davon herausgefordert und angezogen."Daniel Kehlmann ist einer der erfolgreichsten deutschenSchriftsteller der Gegenwart, international bekannt wurde er mit demRoman "Die Vermessung der Welt". Sein neuer Roman "Tyll" kam imOktober 2017 auf den Markt.Die neue Ausgabe der ZEIT GESCHICHTE erschien am 21. November 2017mit dem Titel "Der Dreißigjährige Krieg. Eine deutsche Tragödie1618-1648". Das ganze Interview senden wir Ihnen für Zitierungengerne zu.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Maria SängerUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTel.: 040 / 32 80 - 4643Fax: 040 / 32 80 - 558E-Mail: maria.saenger@zeit.dewww.facebook.com/diezeitwww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell