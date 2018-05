Bestseller-Autor Dan Lyons wird Keynote-Rede auf der Postgres Vision 2018 halten

Boston (ots/PRNewswire) - Dan Lyons, einer der erfahrenstenJournalisten und Kommentatoren für Technologiethemen sowie Autor desBestseller Disrupted: My Misadventure in the Startup Bubble (dt. VonNerds, Einhörnern und Disruption: Meine irren Abenteuer in derStart-up-Welt), wird auf der Postgres Vision 2018 einenKeynote-Vortrag halten. Die Postgres Vision 2018, einer Veranstaltungder Datenbank-Branche, die sich der Verwendung von Postgres zurLösung von Problemen der Digitalwirtschaft widmet, wird vom 5. bis 6.Juni 2018 im Royal Sonesta Hotel in Boston stattfinden.Lyons wird in seinem Vortrag Disrupted: What Makes a Unicorn (Wiewird man ein Einhorn), erkunden, wie Unternehmen im Hintergrundarbeiten, die, ausgestattet mit Risikokapital, einen Wert von einerMilliarde US-Dollar erreichen und gleichzeitig die Geschäftsfeldervon wesentlich größeren und etablierteren Unternehmendurcheinanderwirbeln. Ohne aus den Augen zu verlieren, was man vondiesen neuen Unternehmen lernen kann, wird Lyons versuchen, dasGeheimnis zu knacken, das diese sogenannten "Einhörner" erfolgreichmacht. Dabei wird es um Neuerfindungen, Innovationen und Kreativitätgehen, die er aus der Innenperspektive beleuchtet."Eigentlich gut aufgestellte Branchen befinden sich im Aufruhr,weil es immer schnellere und beweglichere Neuzugänge gibt, die neueWege beim Aufbau gut funktionierender Methoden einschlagen, welche invielerlei Hinsicht den Ansätzen bei Cloud- und Open-Source-Softwareähneln, die schon die traditionellen Anbieter herausgefordert haben",sagte Lyons. "Wir können von diese Einhörner eine Menge in SachenInnovationen lernen, wenn wir uns ihre DNA einmal genauer ansehen undversuchen, ihre bewährten Methoden in Wettbewerbsdifferenzierung zuübersetzen. Auf Veranstaltungen wie der Postgres Vision können wirdie Diskussion in eine strategische Richtung lenken."Lyons, der mittlerweile regelmäßig als Redner und Gastdozentauftritt, beschreibt seine Erfahrungen, die er als Marketing Fellowbeim Marketingsoftware-Anbieter Hubspot gesammelt hat, in seinem Buch"Disrupted: My Misadventure in the Startup Bubble" (dt. Von Nerds,Einhörnern und Disruption: Meine irren Abenteuer in derStart-up-Welt). Zudem kann er auch auf seine Erfahrung aus zweiJahrzehnten als Journalist für Themen aus der Technikbranchezurückgreifen. Lyons war Technikredakteur bei Newsweek und einer derleitenden Redakteure bei Forbes.Die Einblicke, die er aus seiner Zeit bei Forbes erhalten hat, woer für Technikthemen und das Silicon Valley zuständig war, hat ergesammelt und für ein satirisches Blog mit dem Titel "The SecretDiary of Steve Jobs" weiter ausgebaut, wo er sich für Steve Jobsausgibt. Das Blog betrieb er mehr als fünf Jahre und monatlichgriffen bis zu 1,6 Millionen einzelne Besucher auf sein geheimesTagebuch zu. Zudem schrieb er einen Satire-Roman über das SiliconValley unter dem Titel Options: The Secret Life of Steve Jobs(Options: Das geheime Leben des Steve Jobs).Auf der Agenda der Postgres Vision(http://postgresvision.com/#agenda) stehen neben derKeynote-Veranstaltung Informationsforen sowie Präsentationen, indenen die Bedürfnisse von Entscheidungsträgern aus der Wirtschaftebenso behandelt werden wie diejenigen von Fachleuten, die sich mitder Lösung von technischen Problemen beschäftigen. Die PostgresVision 2018 steht unter dem Thema "Postgres in the Cloud" und wirdeine Reihe von Präsentationen bieten, die Unternehmen bei derVorbereitung von Strategien zur Datenverwaltung in der Cloudunterstützen. Zu den weiteren Themen gehören: Datenmigration ausOracle und anderen alten Datenbanksystemen, die Übernahme vonLösungen für Database-as-a-Service (DBaaS), die Einbindung vonAgility-Frameworks und DevOps-Methoden sowie neuePostgres-Funktionen.Besuchen Sie Postgres Vision 2018 (http://bit.ly/PGVISION), umweitere Informationen zu erhalten und um sich zu registrieren(http://bit.ly/2CMh3wV).Informationen zu Postgres VisionPostgres Vision konzentriert sich auf die aktuelle und zukünftigeNutzung von Postgres und damit verbundenerOpen-Source-Datenmanagementsysteme. Auf dem einzigartigen Eventgewähren Koryphäen aus Technologie und Wirtschaft einen Einblick inihr Wissen. Zudem werden Fortune-500-Fallbeispiele vorgestellt, einÜberblick über das Open-Source-Ökosystem gegeben und Urgesteine ausder Branche stellen ihre langfristige Prognosen vor. DiePostgres-Vision-Konferenz findet vom 5. bis 6. Juni im Royal SonestaHotel in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts statt. AktuelleInformationen finden Sie unter www.PostgresVision.com.Alle hier genannten Namen könnten Warenzeichen ihrer jeweiligenInhaber sein.Pressekontakt:Cairbre SugrueSugrue Communications+44 (0)1932 429 779Cairbre@Sugruecomms.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/652831/Postgres_2018_Logo.jpgOriginal-Content von: Postgres Vision, übermittelt durch news aktuell