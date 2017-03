Bestseller A/S und Centric Software machen beim neuen PLM-Projekt gemeinsame Sache

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Dänischer Modegigant Bestseller A/S entscheidet sich für CentricsPLM-Lösung, um ehrgeizige Wachstumspläne umzusetzenBestseller A/S, die internationale Modegruppe mit Sitz inDänemark, hat sich für die PLM-Lösung von Centric Softwareentschieden. Centric ist die führende Lösung für dasProduct-Lifecycle-Management (PLM) für Unternehmen aus den BereichenMode, Einzelhandel, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )Bestseller wurde im Jahre 1975 von Troels Holch Povlsen in Brande,Dänemark gegründet und ist noch immer vollständig im Besitz derFamilie Holch Povlsen. Seit den bescheidenen Anfängen als kleinerModeladen im ländlichen Dänemark, entwickelte sich Bestseller zueinem weltweit führenden Modeunternehmen.Bestseller hat mehr als 20 Marken im Sortiment, einschließlichJack & Jones, ONLY, Vila, Selected, Vero Moda und die KindermarkeName It. Bestseller ist ein wahrhaft globales Unternehmen mit mehrals 2700 Markenfilialen, Kleidung in 15.000 Multi-Markengeschäften inEuropa, dem Nahen Osten, Nordamerika, Lateinamerika, Australien undIndien sowie einem unabhängigen Bestseller-Unternehmen, dasKollektionen für 8.000 Geschäfte in ganz China entwirft.Bestseller hat ambitionierte Pläne für die nächsten Jahre, bis2021 soll der Umsatz verdoppelt werden. Um ein solches Wachstum zuerreichen, musste das Unternehmen die selbstentwickelten Anwendungenmit einem PLM-System ersetzen, das die Komplexität und dieGrößenordnung des Unternehmens bewältigen kann."Unsere bisherigen Anwendungen bremsten die Automatisierung unddie Prozesssynchronisierung, die wir für das geplante Wachstumbenötigten," erklärt Pernille Geneser, CIO bei Bestseller. "Wirerkannten, dass wir unsere Verfahren markenübergreifend besseroptimieren müssen, wenn wir eine solche Expansion erzielen möchten.Ein PLM-System unterstützt uns beim Planen, beim Zusammenstellen vonKollektionen und beim effektiven Einsatz von Design- undEntwicklungsarbeit bei allen Marken. Wir wollten auch dieGeschwindigkeit der Produktentwicklung und die Zusammenarbeit mitHändlern besser in den Griff bekommen."Nach einem Auswahlverfahren und nach positiven Empfehlungen desERP-Händlers sowie vom unabhängigen chinesischen Unternehmen,Bestseller Fashion Group China, entschied Bestseller, dass sich diePLM-Lösung von Centric Software am besten für die Bedürfnisse desUnternehmens eignet."Wir unterzogen Centrics PLM-System einem intensivenBewertungsprozess, einschließlich eines Probeeinsatzes in bestimmtenfür Bestseller geschäftlich wichtigen Systembereichen," sagte KimGuldager, Senior Program Manager bei Bestseller. "Wir waren von derFlexibilität und den Funktionen der Centric-PLM-Lösung sehrbeeindruckt und bauten zudem zwischen unserem und dem Centric-Teameine hervorragende Beziehung auf. Die Einführung ist bereits im Gangeund wir freuen uns darauf, die Anfangsphasen dieser Umsetzung imFrühjahr 2017 zu bewerten. Im Laufe der nächsten Monate planen wirdie Einführung von Centric für alle unsere Marken."Bestseller entschied sich für den Kauf der gesamten PLM-Suite vonCentric, einschließlich der mobilen Apps. Centric-PLM wird von denDesign- und Entwicklungsteams in Dänemark sowie von den Produktions-,Qualitäts- und Einkaufsteams verteilt in ganz Dänemark und anmehreren Produktionsstandorten in Europa und Asien angewendet."Wir freuen uns sehr, dass Bestseller Centric als zukünftigenPartner gewählt hat", sagt Chris Groves, Präsident und CEO vonCentric Software. "Bestseller ist sehr stolz auf seine Produkte undauf seine Tradition als Familienunternehmen. Sie haben eineeinzigartige organisatorische Kultur für solch ein großesinternationales Unternehmen und auch eine gemeinsame Vision. Eserfüllt uns mit Stolz, diese Vision mit Bestseller teilen zu dürfen."Bestseller ist der größte europäische Kunde von Centric Software,mit voraussichtlich 900 internen Anwendern über 20 Marken und es istgeplant, das System 700 externen Benutzern in der Lieferkette zurVerfügung zu stellen. Die Gewinnung von Bestseller ist für dasnordische Team von Centric ein bedeutender Meilenstein. Das Team hatseit den Anfängen in Schweden Ende 2015 in den skandinavischenRegionen sieben Kunden unter Vertrag genommen.Bestseller A/S (about.bestseller.com)BESTSELLER ist ein im Jahr 1975 in Dänemark gegründetesFamilienunternehmen für Bekleidung und Accessoires und bietetpreiswerte und aktuelle Mode für Frauen, Männer und Kinder an. DieVermarktung der Produkte erfolgt in 70 europäischen Märkten, im NahenOsten, Kanada, Indien und weltweit über E-Commerce. Das Unternehmenbesitzt mehr als 3.000 Markenfilialen in 38 Märkten weltweit und dieProdukte werden in circa 15.000 Multi-Markengeschäften undKaufhäusern verkauft. Die Produkte von BESTSELLER werden unterfolgenden Marken vermarktet und verkauft: JACK & JONES, VERO MODA,JUNAROSE, JAQUELINE DE YONG, MAMALICIOUS, NAME IT, NOISY MAY, OBJECTCOLLECTORS ITEM, ONLY, PIECES, PRODUKT, SELECTED, VILA CLOTHES, LMTDund Y.A.S.Centric Software, Inc. (http://www.centricsoftware.com)In der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellenin den Metropolen rund um den Globus entwickelt Centric SoftwareTechnologien für die angesehensten Namen aus den Bereichen Mode,Einzelhandel, Schuhe, Luxus-, Outdoor- und Konsumgüter. DasFlaggschiff des Unternehmens, dieProduct-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietetprofessionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung,Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- undForderungsmanagement, die speziell auf schnelllebigeVerbraucherbranchen zugeschnitten sind. Ergänzt werden diePLM-Lösungen durch Centric SMB Pakete, die sich mit ihren innovativenTechnologien und wichtigen Erkenntnissen aus der Branche speziell fürkleine Unternehmen eignen.Centric Software hat bereits vielfache Branchenauszeichnungenerhalten, darunter den Frost & Sullivan Global ProductDifferentiation Excellence Award für Retail, Fashion and Apparel PLMim Jahr 2016 und den Frost & Sullivan Global Retail, Fashion andApparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012.Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste derGlobal-Top-100 aufgenommen.Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software.Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrerjeweiligen Eigentümer.Pressekontakt:Kristen Salaun Batbyksalaun-batby@centricsoftware.com - +33 (0)6 87 88 23 22Original-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell