Bestnoten für die digitale Lieferantenanbindung von Netfira (FOTO)

Walldorf (ots) -Fast neun von zehn Lieferanten sind den Ergebnissen eineraktuellen Studie zufolge "sehr zufrieden" mit der digitalenAnbindungslösung von Netfira. Besonders positiv bewertet wurden dergeringe Einführungsaufwand und der hohe Anwendungskomfort. Auch dieNutzer des Lieferantenportals äußerten sich in der Untersuchung sehrzufrieden.Für die Studie hat das Marktforschungsunternehmen Lünendonk &Hossenfelder GmbH 58 Lieferanten von zwei Kunden desE-Procurement-Spezialisten Netfira befragt. Der eine Kunde, einweltweit führender Wellness-, Pool- und Spa-Ausstatter, setzt zurAutomatisierung seiner operativen Beschaffungsprozesse vorwiegend dasLieferantenportal von Netfira ein. Beim zweiten Kundenunternehmen,einem Weltmarktführer bei mechanischen und elektromechanischenSicherheitslösungen, sind hauptsächlich die Netfira-Apps zurdigitalen Lieferantenanbindung im Einsatz. Mit den kostenfreien Appskönnen Dokumente wie Auftragsbestätigungen und Rechnungen direkt ausdem System des Lieferanten elektronisch ausgetauscht, erfasst undgeprüft werden.Über alle Nutzergruppen hinweg gaben vier von fünf Befragten inder Untersuchung an, dass die Automatisierungslösung von Netfira ihreErwartungen erfüllt oder übertroffen hat. Die Nutzer der Appsäußerten sich sogar zu 71 Prozent "sehr zufrieden", weitere 16Prozent waren "zufrieden".Besonders positiv bewertet wurde der geringe Einführungsaufwandder Lieferanten-Apps. Belege (z.B. Auftragsbestätigungen,Lieferavisen, Rechnungen) werden direkt aus den Systemen derLieferanten über die Apps versandt und dann automatisch verarbeitet.Die Einrichtung und Einführung dauert nur wenige Minuten und erzeugtbeim Lieferanten kaum Aufwand und keine Kosten.Befragt wurden die Nutzer auch nach ihrer Einschätzung desAnwendungskomforts. 68 Prozent waren "sehr zufrieden" mit demHandling der Software-Lösung im laufenden Betrieb, weitere 20 Prozent"zufrieden". Unter den App-Usern fiel die Einschätzung desAnwendungskomforts "sehr zufrieden" mit 81 Prozent sogar noch höheraus.Portal, EDI oder App: zeitgemäße Lieferantenanbindung mussflexibel sein"Das positive Feedback zu den Apps hat uns bestätigt, wie wichtiges ist, bei Optimierungsprojekten im Einkauf die Lieferanten im Blickzu haben und bei der Lösungsauswahl maximale Flexibilität zu bieten",so Netfira-Geschäftsführer Reinald Schneller.Im Vergleich zu EDI, Portalen oder OCR überzeugt dieE-Procurement-Lösung von Netfira nicht nur - wie in der aktuellenUntersuchung bestätigt - durch geringen Einführungsaufwand und hoheAnwenderfreundlichkeit, sondern lässt den Lieferanten auch freie Wahlim Hinblick auf die jeweils bevorzugte Anbindungsart. So können diesezwischen einer Softwarelösung der neuesten Generation, die einfachund schnell wie eine App zu implementieren ist, einer Portallösungund einer EDI-ähnlichen Anbindung wählen. In der Befragung gaben gut40 Prozent der Lieferanten an, außer mit der Lösung von Netfira nochüber andere Systeme mit ihren Kunden verbunden zu sein. DieNetfira-Lösung wurde jedoch als die komfortabelste beschrieben.Die E-Procurement-Software von Netfira fügt sich nahtlos inbestehende IT-Landschaften ein und deckt sowohl für den Einkauf alsauch auf Lieferantenseite alle operativen Prozesse (Anfragen,Angebote, Bestellungen, Bestätigungen, Lieferavisen, Rechnungen undsonstige Dokumente und Zeichnungen) ab. Von der zukunftsorientiertenB2B-Lösung profitieren sowohl kleine und mittelständische Unternehmenals auch Großunternehmen, die auf diese Weise ihr gesamtesLieferantennetzwerk schnell und einfach elektronisch anbinden,sämtliche Belegflüsse digitalisieren und damit den operativen Einkaufdeutlich entlasten können.Über Netfira:Netfira ist ein Software-Unternehmen mit Niederlassungen inDeutschland (Walldorf und München), den USA (San Francisco) undAustralien (Sydney und Perth). Die Netfira Business-to-Business(B2B)-Suite ist eine innovative Lösung zur Automatisierung deroperativen Einkaufs- und Verkaufsprozesse. Anfragen, Angebote,Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferpläne, Rechnungen undandere Dokumente können über die Netfira-Verknüpfung automatischzwischen den Systemen von Herstellern und deren Kunden undLieferanten ausgetauscht werden. Neben der Automatisierung derB2B-Transaktionen ermöglicht Netfira auch Echtzeit- undDialogverbindungen zwischen den Systemen von Käufern und Verkäufernund bietet mit seinen innovativen Apps eine schnelle undunkomplizierte Anbindung ("Onboarding") von Kunden und Lieferanten.