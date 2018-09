Bestnoten für Rechenzentren in Deutschland

Bochum (ots) - 7Alliance-Studie "Entwicklung und Zukunft derRechenzentren 2018" zeigt: Rechenzentren in Deutschland profitierenvor allem von hohem Datenschutz und RechtssicherheitDer Standort Deutschland ist für Rechenzentren im internationalenVergleich optimal. Davon sind 81 Prozent der IT-Experten überzeugt,die in der Studie zur "Entwicklung und Zukunft der Rechenzentren2018" im Auftrag der 7Alliance um ihre Meinung gebeten wurden.7Alliance (www.7-alliance.com) ist ein Verbund professionellerIT-Unternehmen, die durch die Kombination diverserUnternehmensschwerpunkte Struktur, Aufbau und Organisation vonRechenzentren optimieren möchten. "Die positive Bewertung desStandort Deutschland ist natürlich erfreulich. Was uns allerdingsaufhorchen lässt sind etwas mehr als ein Drittel der Befragten, dieannehmen, dass Deutschlands Rechenzentren im internationalenVergleich noch hinterherhinken. Es zeigt das Bewusstsein, dass es imUmfeld der Digitalisierung einfach nie Stillstand geben darf", sagtThomas Lechner, Geschäftsführer der inst-IT (www.inst-it.de) undMit-Initiator des Unternehmensverbundes 7Alliance.Bedingungen für den optimalen StandortDie Befragten bewerteten vor allem die Einhaltung von strengenDatenschutzrichtlinien in Deutschland als optimal. Tatsächlich sagenmehr als drei Viertel, dass Rechenzentren in Deutschland durch einestrikte Gesetzgebung sicherer sind, als in anderen Ländern. EineSchulnote zwei erhielten die Qualität der Stromversorgung,Rechtssicherheit, staatliche Unterstützung und die Qualität derDienstleister vor Ort. Mit befriedigend schnitten die Frage nach derInternetanbindung, das Preis-/Leistungsverhältnis sowie dieVerfügungsbarkeit von Fachkräften ab.Fachkräfte haben oder nicht habenGerade beim Fachpersonal sehen die Experten noch Nachholbedarf: 82Prozent der Befragten sagen, dass Rechenzentren in Deutschland mehrFachkräfte brauchen. Immerhin sehen fast drei Viertel bei dem bereitseingesetzten Fachpersonal eine genügend hohe Qualifikation. "Der hoheBedarf an Fachkräften ist keine bahnbrechende Neuigkeit. Doch dievermutet hohe Qualität stimmt unserer Erfahrung nach leider nur nochin Auszügen. Um Geld zu sparen wird oft nicht qualifiziertes Personaleingesetzt. Das logische Resultat daraus ist, dass die Fehlerquotesteigt.Um als Standort Deutschland dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleibenbraucht es gut qualifiziertes Personal", warnt Lechner.7Alliance ist der erprobte Zusammenschluss von sieben etabliertenIT-Unternehmen rund um alle Dimensionen der IT-Sicherheit. Diegebündelte Expertise bildet die Basis für individuell getriebeneRechenzentrum-Innovationen, die Hochverfügbarkeit, Sicherheit undEnergieeffizienz synergetisch verbinden. Das Angebot reicht von derPlanung, Bau und Betrieb von Rechenzentren über vielfältigeSicherheitsmechanismen für Netzwerke bis hin zum gesamtenSicherheitsmanagement in Unternehmen. Das Bündnis zeichnet sich durchindividuelle und bedarfsgerechte Lösungen aus, die schnell undflexibel in jeder digitalen Phase Transparenz und Klarheit fürpotenzielle Investitionsprozesse schaffen. Zu den Kunden zählennamhafte Unternehmen aus allen Industrien des gehobenen Mittelstandessowie europäische, börsennotierte Unternehmen. Unter dem bewährtenDach der 7Alliance stehen: avato consulting ag, CARMAO GmbH, congivGmbH, COOLtec Systems Klima Kälte GmbH, INST-IT GmbH | Institut fürIT-Sicherheit, JBL Services GmbH sowie ingenieurbüro wieczorek GmbH.Weitere Informationen:7Alliance, vertreten durch Thomas Lechner, Südring 8, 44787 Bochum,Telefon: 0700 467 848 33, E-Mail: info@7-alliance.de, Internet:www.7-alliance.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: 7Alliance, übermittelt durch news aktuell