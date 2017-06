Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Stiftungsfondsstudie2017 von Fondsconsult erschienen ++ Gesamtbewertung "sehr gut"Die Deutsche Oppenheim Family Office AG freut sich über eineweitere Auszeichnung und unterstreicht damit ein weiteres Mal dieerstklassige Qualität ihrer Vermögensverwaltung. Die in Medien undFachkreisen viel beachtete Publikation "Stiftungsfondstudie 2017"des Researchhauses Fondsconsult bescheinigt dem "FOS Rendite undNachhaltigkeit" das Höchstrating und die Gesamtbewertung "sehr gut".Der FOS Rendite und Nachhaltigkeit überzeugte Fondsconsult sowohl aufder qualitativen als auch auf der quantitativen Seite und zähltweiterhin zur absoluten Spitzengruppe in dieser Peergroup. Die Studievon Fondsconsult umfasste insgesamt 17 Stiftungsfonds, wobei 4 maldie Gesamtnote "Sehr gut", 5 mal die Gesamtnote "Gut", 3 mal dieGesamtnote "Befriedigend" und 4 mal die Gesamtnote "Ausreichend"vergeben wurde. Ein Fonds erhielt keine Abschlussnote.Seit 2012 hat der Fonds, welcher einen stringentenNachhaltigkeitsansatz verfolgt, eine durchschnittliche Performancevon 5,16% pro Jahr erzielt und damit sowohl die Peergroup (3,98%p.a.) als auch die Benchmark (3,00% p.a.) deutlich übertroffen. DerFOS Rendite und Nachhaltigkeit hat inzwischen ein Fondsvolumen vonüber 800 Millionen Euro. Stefan Freytag, Chefanlagestratege undVorstand der Deutsche Oppenheim: "Unser Fonds beweist, dassNachhaltigkeit nicht zu Lasten einer ansprechenden Rendite gehenmuss. Deswegen schätzen gerade Stiftungen und gemeinnützigeOrganisationen diesen Fonds." Die Nachhaltigkeitsprüfung erfolgt aufBasis der Analysen von Oekom Research AG. Ein beständigerErfolgsfaktor ist die aktive Steuerung der Asset Allokation undAuswahl interessanter Einzeltitel durch das seit vielen Jahren engzusammen arbeitende Investmentteam.Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell