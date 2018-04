Starnberg (ots) - Die Deutsche Kautionskasse erzielte beimFOCUS-MONEY-Test (Ausgabe 18/2018) von Mietkautionspolicen beiTarifbewertung und Preisbewertung und somit auch in derGesamtbewertung die Bestnote "Hervorragend".Bei Mietkautionspolicen bürgt eine Versicherung für den Mietergegenüber dem Vermieter. Das heißt, die Versicherung übernimmt dasRisiko in Höhe der vereinbarten Kaution, dass der Mieter seinenZahlungsverpflichtungen im Rahmen des Mietverhältnisses nichtnachkommt. Dieses Risiko kann bis zur gesetzlich maximal zugelassenenHöhe von bis zu drei Netto-Kaltmieten übernommen werden. Mieterzahlen abhängig von Mietdauer und Kautionshöhe eine Jahresprämie anden Versicherer.Schließt der Mieter die Monyefix Mietkaution der DeutschenKautionskasse ab, erhält er für seinen Vermieter eineBürgschaftsurkunde. Nimmt der Vermieter die Urkunde an, beginnt dieHaftung der Versicherung. Risikoträger und Bürgschaftsgeber ist hierdie Allianz Versicherungs-AG.Der Mieter wird nach strengen Versicherungsrichtlinien geprüft,bevor eine Bürgschaft übernommen wird. Dies bedeutet eine zusätzlicheSicherheit für den Vermieter, denn nur wenn die Bonitätsprüfung mitIdentitätscheck positiv ist, kann eine Bürgschaftsurkunde ausgestelltwerden. Hierfür kooperiert die Deutsche Kautionskasse als einzigerAnbieter mit der SCHUFA.Christian Sili, CEO der Deutschen Kautionskasse: "Die Kombinationaus einer Bürgschaft auf erstes Anfordern sowie der Bonitätsprüfungmit Identitätscheck durch die SCHUFA ist überaus vorteilhaft fürVermieter, so dass diese von immer mehr bevorzugt als Mietsicherheitgewählt wird. Auch aus diesem Grund empfiehlt der GdW Bundesverbanddeutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen seinen Mitgliedern dieMoneyfix Mietkaution, die somit bei über 4 Millionen Wohnungen alsgleichwertige Mietsicherheit zur Barkaution akzeptiert wird."Die Moneyfix MietkautionDie Mietkautionsversicherung verschafft dem Mieter finanzielleFlexibilität. Er spart sich zusätzliche Belastungen beim Umzug undbehält sein Kautionsgeld zur freien Verfügung. Anders als bei einerKautionsstellung durch die Bank muss der Mieter weder einerKontoverpfändung zustimmen noch andere Sicherheiten stellen. DieMietkautionsversicherung hat zudem keine Mindestlaufzeit. Sie kannjederzeit zurückgegeben werden.Für den Vermieter reduziert sich der Verwaltungsaufwand immens,ohne dass er auf Sicherheiten verzichten muss. Es entfallen künftigProbleme mit der Teilzahlung von Barkautionen, dem weit verbreiteten,unrechtmäßigen Abwohnen von Kautionsgeldern und dem ordnungsgemäßenAbrechnen von Zinserträgen aus den treuhänderisch angelegtenKautionsgeldern. Die Verwaltung größerer Wohnbestände wird mit derMietkautionsversicherung deutlich vereinfacht.Die Deutsche KautionskasseDie Deutsche Kautionskasse ist Spezialist für Mietkautionen. Mitder Moneyfix Mietkaution hat das Insurtech-Unternehmen eineKautionsbürgschaft speziell für private Mietverhältnisse erfolgreicham deutschen Markt und auch bei großen institutionellenImmobiliengesellschaften etabliert. Als Marktführer in derImmobilienwirtschaft deckt die Deutsche Kautionskasse überRahmenverträge deutschlandweit über vier Mio. Wohnungen ab.Zahlreiche Banken und Sparkassen sowie Kooperationspartner auchaußerhalb der Finanzwirtschaft empfehlen ihren Kunden das Produkt derDeutschen Kautionskasse. Die Deutsche Kautionskasse ist Testsieger inrenommierten Preis-Leistungs-Vergleichen.Pressekontakt:Christian Sili (Sprecher des Vorstands/CEO)Deutsche Kautionskasse AGGautinger Strasse 1082319 StarnberTel. 0160 - 598 70 16presse@kautionskasse.deOriginal-Content von: Deutsche Kautionskasse AG, übermittelt durch news aktuell