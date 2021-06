Bestes veganes Grillprodukt: ALDI gewinnt erneut den Vegan Food Award

Essen / Mülheim an der Ruhr (ots) - ALDI Nord und ALDI SÜD erhalten das dritte Jahr in Folge Anerkennung für ihr veganes Produktsortiment. Die Tierrechtsschutzorganisation PETA zeichnet die Discounter in der Kategorie "Bestes veganes Grillprodukt" für ihre "The Wonder Grill- und Flammenspieße" auf Sojabasis aus. ALDI hat sein Angebot an pflanzlichen Fleischalternativen seit Jahren deutlich erweitert, um die Kunden so mit einer breiten Produktauswahl zu einer bewussten Ernährung anzuregen.Die Spieße aus Sojaprotein sind Teil der veganen "The Wonder"-Produktlinie von ALDI, die unterschiedliche rein pflanzliche Alternativprodukte umfasst. In vier Sorten - Flammspieße BBQ, Flammspieße Hot, Grillspieße Curry, Grillspieße Tikka - sorgen die prämierten Spieße für Abwechslung auf dem Rost. Dafür ist ALDI mit dem Vegan Food Award 2021 in der Kategorie "Bestes veganes Grillprodukt" ausgezeichnet worden. "Die Menschen wollen mit Genuss und tierfreundlich essen", sagt Harald Ullmann, 2. Vorsitzender PETA Deutschland e.V. "ALDI beweist mit der Eigenmarke 'MEIN Veggie Tag' und dem Produkt 'The Wonder Grill- & Flammenspieße', dass sich Tierschutz, Gesundheit und Klimafreundlichkeit vereinen lassen."ALDI motiviert zum rein pflanzlichen GenussFortlaufend erweitern die Discounter ihr umfangreiches veganes Sortiment, um eine bewusste und nachhaltige Lebensweise zu unterstützen. Sowohl bei ALDI Nord als auch ALDI SÜD sind über das Jahr verteilt über 500 als vegan gekennzeichnete Produktsorten erhältlich*. "Wir setzen bei unserem veganen Angebot auf Vielfalt und bieten ganz bewusst auch pflanzliche Fleischalternativen, wie die prämierten 'The Wonder Spieße', an. Wir möchten damit jedem die Möglichkeit geben, diese Produkte als Alternative für sich auszuprobieren. Besonders beim Grillen sorgen unsere Fleischalternativen für Abwechslung und lassen sich ideal zubereiten", sagt Erik Döbele, Managing Director Buying & Services bei ALDI SÜD.Umfangreiches veganes Sortiment zum ALDI Preis"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt Tobias Heinbockel, Managing Director Category Management bei ALDI Nord. "Die Nachfrage nach veganen Lebensmitteln wächst und mit ihr auch die Zahl spannender Produktneuheiten auf dem Markt. Wir möchten es unseren Kunden leichtmachen, sich pflanzlich zu ernähren. Dazu gehört auch eine Auswahl, die die Bandbreite und Vielseitigkeit veganer Ernährung zeigt - und das zum ALDI-Preis."Die "The Wonder Grill- und Flammenspieße" sind in den ALDI Nord und ALDI SÜD Filialen für 2,49 Euro erhältlich. Bei ALDI SÜD gibt es das Gewinnerprodukt bereits seit Mitte März als Saisonartikel im gesamtem Verkaufsgebiet. ALDI Nord wird den Artikel ab dem 05.07.2021 ebenfalls als Saisonartikel listen, nachdem dieser bereits in der Vergangenheit als Aktionsartikel erhältlich war.Über den Vegan Food AwardMit dem Vegan Food Award (https://www.peta.de/neuigkeiten/vegan-food-award-2021) würdigt die Tierrechtsschutzorganisation PETA jährlich vegane Produktneuheiten oder Unternehmen im Nahrungsmittelsektor, die sich rund um die vegane Ernährung engagieren. ALDI ist bereits das dritte Jahr in Folge ausgezeichnet worden. Die Discounter erhielten den Award 2019 für ihre veganen Fischstäbchen in der Kategorie "Herzhaft" als bester veganer Fisch. Letztes Jahr wurden ALDI Nord und ALDI SÜD gemeinsam als "veganfreundlichster Supermarkt" prämiert.*Gezählt wurden mit dem V-Label vegan und der Veganblume gekennzeichnete Produktsorten imStandard-, Aktions- und Saisonsortiment jeweils bei ALDI Nord und ALDI SÜD im Zeitraum 01/2020 bis 12/2020.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Joachim Wehner, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell