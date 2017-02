"Bestes Reboot der Saison!": Die Presse liebt Serien-Hit "Lethal Weapon" ab Montag in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -Das unvergleichliche Cop-Duo Riggs und Murtaugh ist bereits seit30 Jahren Kino-Kult. Dass allerdings auch ihre TV-Nachfolger ClayneCrawford (Riggs) und Damon Wayans (Murtaugh) im brandneuen Serien-Hit"Lethal Weapon" mit derartig großem Enthusiasmus in den Medienaufgenommen werden, ist eine schöne Überraschung. DieBlockbuster-Adaption funktioniert aus den gleichen Gründen wie dieOriginale: Krachende Action, hohe Gag-Dichte und besonders vielGefühl ... SAT.1 zeigt 18 Folgen der ersten Staffel von "LethalWeapon" ab Montag, 6. Februar 2017, um 20:15 Uhr alsDeutschland-Premiere.TV MOVIE schreibt:"Feuer frei beim LAPD: Der Kampf gegen die Bösen macht auch Spaß... Action auf Kino-Niveau bei hoher Gag-Dichte"TV TODAY findet Clayne Crawford sogar besser als OSCAR® GewinnerMel Gibson:"Tatsächlich gehört 'Lethal Weapon' zu den gelungenerenNeuauflagen. [...] Dass die Serie durchaus funktioniert, liegtinsbesondere an der Chemie ihrer beiden Hauptdarsteller. [...] ClayneCrawford [verleiht] seiner Figur nicht nur Charme, sondern auch mehrTiefe als einst Gibson"Im Ausland sieht man das ähnlich. Der GUARDIAN meint:"Entgegen allen Erwartungen ist diese Serie unglaublichliebenswert [...] Neben der spaßigen, leichtfüßigen Chemie zwischenClayne Crawfords verrücktem Riggs und Damon WayansNoch-nicht-zu-alt-für-diesen-Scheiß-Murtaugh ist LETHAL WEAPON auchgut, weil es eine liebevolle Selbstparodie ist: Diese Charakterehalten nicht das Schicksal der Welt in ihren Händen, sie wollen nurihren Spaß haben und ein paar Verbrechen aufklären."Und auch USA TODAY betont die großartige Chemie zwischen Wayansund Crawford:"Es mag damals eigentlich nichts besonders neu an den LETHALWEAPON Filmen gewesen sein. Es war vielmehr die Chemie zwischenGibson und Glover, die die Reihe so erfolgreich machte. Und dieChemie - dieses Mal zwischen Damon Wayans und dem weniger bekanntenClayne Crawford - ist genau das, was diesen neuesten WEAPON in denbesten aller Reboots der Saison verwandelt!"Inhalt: Nach längerer Auszeit kehrt der altgediente LAPD-ErmittlerRoger Murtaugh (Damon Wayans) auf das Revier zurück. Der Gesundheitwegen soll er sich eigentlich nicht aufregen - doch dann teilt ihmsein Chef Avery (Kevin Rahm) mit, dass ihm der texanische NeuzugangMartin Riggs (Clayne Crawford) als neuer Partner zugeteilt wurde. Derfällt wegen seiner selbstmörderischen Tendenzen offenbar eher in dieKategorie "öffentliches Ärgernis" als "Ordnungshüter". Dummerweisehat der durchgeknallte Ex-Elitesoldat auch die Angewohnheit, diebösen Jungs allesamt zu erschießen, statt sie festzunehmen. Nicht zuvergessen, dass der Redneck nebenbei noch ganze Gebäude in die Luftjagt. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten raufen sich die beidenungleichen Detectives zusammen - Das ist auch bitter nötig, denn ihrerster Fall hat mit dem angeblichen Selbstmord eines Ex-Navy-Seals zutun. Während Roger die Ermittlung schnell zu den Akten legen will,will Riggs herausfinden, wer seinen Waffenbruder auf dem Gewissen hat..."Lethal Weapon" (OT: "Lethal Weapon") 18 Folgen der ersten StaffelAb 6. Februar 2017 immer montags um 20:15 Uhr AlsDeutschland-Premiere USA 2016 Genre: Action/Crime/Comedy Creator:Matthew MillerPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja ZiegltrumKommunikation/PR Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89)9507-7281 Nadja.Ziegltrum@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. MarkusFrerker, Katja Hofem, Zeljko Karajica, Dr. Oliver Merz Firmensitz:Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr.143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell