Bestes Quartal seit Q4/2015 für ProSiebenSat.1 TV Deutschland

Unterföhring (ots) -Starker Sommer. SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold,ProSieben MAXX und kabel eins Doku - die Sender der ProSiebenSat.1 TVDeutschland - schließen das dritte Quartal mit starken 28,9 ProzentMarktanteil ab. Damit liegen die Sender um 1,8 Prozentpunkte überQ2/2018 und verzeichnen das beste Quartal seit Q4/2015. Im Septembererreichen die Sender einen guten Marktanteil von 28,7 Prozent, denzweitbesten Monat des Jahres und ein Plus von 2,4 Prozentpunkten imVergleich zum Vorjahresmonat (Sep. 17: 26,3 % MA).Die Senderergebnisse im September 2018 im Einzelnen:Stark in den Herbst: ProSieben ist und bleibt die Nummer Eins fürjunge ZuschauerMarktführer bei den jungen Zuschauern. Im September steigert sichProSieben in der jungen Zielgruppe (Z. 14-39 J.) um 0,2 Prozentpunkteim Vergleich zum Vorjahresmonat auf 12,8 Prozent Marktanteil undbleibt die klare Nummer Eins für junge Zuschauer. ARD (4,6 % MA) undZDF (4,0 % MA) erreichen zusammen gerade mal 8,6 Prozent. In derZielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schließt der Sender den Monat mitguten 9,6 Prozent Marktanteil (+ 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zumSeptember 2017). "Late Night Berlin" kehrt stark aus der Sommerpausezurück. Daneben können vor allem Spielfilme wie "Deadpool", dieSitcoms "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" sowie das Magazin"taff" glänzen. Factual-Power auch im Netz: "Galileo" kann sich beiden Video-Views auf allen Digital-Kanälen im Vergleich zumVorjahresmonat (September 2017) um 74 Prozent steigern. Im Oktoberstehen mit "The Voice of Germany" (ab 18.10.), der neuen Liveshow"Alle gegen Einen" mit Elton (ab 20.10.) und der neuen US-Serie"9-1-1" (ab 24.10.) drei große Neustarts in den Startlöchern.SAT.1 frühstückt, backt und zaubert erfolgreich im September 2018Der Quotengarant "SAT.1-Frühstücksfernsehen" liefert auch imSeptember (bis zu 18 % MA) und das nicht nur linear: Dieerfolgreichste deutsche Morningshow knackte im September auf denSAT.1-Digital-Kanälen die 1-Million-Video-Views-Marke und steigertedie Videoabrufe auf SAT1.de um +17 Prozent im Vergleich zum VormonatAugust. "Das große Backen" erzielt im September bis zu 14,5 ProzentMarktanteil und ist auch online erste Sahne: Mit über 4,5 Mio.Videoabrufen auf allen Digital-Kanälen steigerte sich dieDigital-Performance im September 2018 im Vergleich zum letztjährigenStaffeleinstart um +142 Prozent. Wie immer bezaubernd in SAT.1: die"Harry Potter"-Filme (bis zu 14,9 % MA für "Harry Potter und derStein der Weisen"). Bezaubernd anders: "Fack ju Göhte" erreicht einenMarktanteil von 12,5 Prozent. Und Bülent Ceylan zaubert mit seinerneuen Show "Game of Games" am Fun Freitag bis zu 10,5 ProzentMarktanteil. Der Sender schließt den September 2018 mit 8,1 ProzentMarktanteil ab (Z. 14-49 J.; Relevanz-Zielgruppe 14-59 J.: 7,8 % MA)und freut sich im Oktober auf: den Super-Serien-Montag (ab 1.10.) undSuper-Serien-Donnerstag (ab 4.10.) mit neuen Folgen von "Navy CIS","Navy CIS: L.A." "Hawaii Five-0", "Scorpion", "Criminal Minds" und"Instinct", der Verfilmung von Hape Kerkelings Bestseller "Ich bindann mal weg" (3.10.), Deutschlands größter Kochshow "The Taste" (ab12.10.), "The Voice of Germany" (ab 21.10.), jeder Menge LukeMockridge ("LUKE! Die Woche und ich", ab 21.10., und "LUKE! Die2000er und ich", 26.10.) und natürlich auf die neue Daily "Alles odernichts" ab 22.10.kabel eins feiert mit 5,3 Prozent Marktanteil den stärksten Septemberseit 2014Stark in den Herbst: kabel eins schließt den September 2018 mit einemsehr guten Marktanteil von 5,3 Prozent ab. Im Vergleich zumVorjahresmonat legt der Sender um 0,7 Prozentpunkte zu und feiert denerfolgreichsten September seit vier Jahren (September 2017: 4,6 %MA). Zu den Erfolgsträgern zählen eigenproduzierte Factual-Formatewie "Abenteuer Leben täglich", "Achtung Abzocke - Peter Giesel rettetden Urlaub" oder "Die Will Smith Story" und Spielfilm-Klassiker wie"Gran Torino", "Independence Day" oder "American History X".Highlights im Oktober: Das 20-jährige Jubiläum von "Die besten Filmealler Zeiten" (ab 3.10.) und "Die spektakulärstenVerschwörungs-Theorien" (ab 28.10.).Heißer Herbst auf sixx startet starkBestes Quartal seit Q3/2015, toller Monat! sixx ist stark in denheißen Herbst gestartet und erreicht im September sehr gute 1,5Prozent Marktanteil (E. 14-49 J.) - das sind 0,4 Prozentpunkte mehrals im Vorjahresmonat. Auch in der Relevanz-Zielgruppe der 14- bis39-jährigen Frauen konnte sixx mit 2,1 Prozent punkten. Zu denQuotenkönigen des Monats gehört u.a. Sex-Expertin Paula Lambert, dieam Mittwoch-Abend mit Prime-Time-Specials, mit "Paula kommt - Sex &gute Nacktgeschichten" sowie mit neuen Folgen der Call-in-Show "Paulakommt... am Telefon" lockte. Nicht nur im TV ein Erfolg: Die US-Serie"This Is Us" erreichte online rund 640.000 Video-Views im 3. Quartalund ist damit die erfolgreichste US-Serie 2018 auf den digitalenPlattformen von sixx.SAT.1 Gold legt zu: starke 1,7 Prozent Marktanteil - bester Septemberseit SenderstartGoldener Start in den Herbst: SAT.1 Gold legt zu und schließt denMonat mit einem Topwert von 1,7 Prozent Marktanteil ab - besterSeptember seit Senderstart und ein Plus von 0,1 Prozentpunkten imVergleich zum Vormonat (August 2018: 1,6 % MA). Einen Rekordwertfeiert SAT.1 Gold auch in der Relevanz-Zielgruppe der 40- bis64-jährigen Frauen: hervorragende 3,1 Prozent Marktanteil (August2018: 2,9 % MA). Besonders gut lief es im September für "Haustiersucht Herz", "Letzte Chance für 4 Pfoten" und "Lenßen live". NeueKult-Serien im Oktober zeigt SAT.1 Gold mit "Trapper John, M.D." und"Chicago Hope" (ab 8.10.).Höllisch gut! ProSieben MAXX feiert neue Bestwerte mit #ranNFL undder Eigenproduktion "Hart. Härter. Höllencamp"Der beste Saisonstart seit Übertragung der NFL. Die stärksteAuftaktfolge einer Eigenproduktion, Patrick Esumes "Höllencamp".Rekord-Tagesmarktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen von 3,1 Prozentan zwei Sonntagen hintereinander: So startet ProSieben MAXX in denHerbst - und schließt den September mit starken 1,8 ProzentMarktanteil ab. Damit verbessert sich der Männersender um +0,3Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahresmonat (September 2017: 1,5 %MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männerkommt ProSieben MAXX auf sehr gute 3,2 Prozent Marktanteil. ImOktober feiert Anime-TV-Held "Detektiv Conan" auf ProSieben MAXX nachzwölf Jahren sein TV-Comeback (ab 19.10.).kabel eins Doku mit Themenvielfalt in der Daytime erfolgreich"Skurrile Kost: Kulinarische Reisen", "Tiny House - Wohntraum XXS","Aus Schrott mach Schotter" - kabel eins Doku begeistert dieZuschauer nach wie vor mit seiner Themenvielfalt. Daytime-Formate wiediese überzeugen mit Marktanteilen bis zu 1,7 Prozent. Im Septembererzielt kabel eins Doku einen Monatsmarktanteil von sehr guten 0,7Prozent (alle Werte: Z. 14-49 J.). Highlights im Oktober: Ab 15.10.kommt die zweite Staffel der Eigenproduktion "SPIEGEL TV Thema". NeueFolgen von "Die Schatzsucher von Oak Island" starten am 21.10. alsFree-TV-Premiere.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 01.10.2018 für den Zeitraum 01.09.-30.09.2018; vorläufiggewichtet: 27.09.-30.09.2018. Gruppen-Marktanteile: Berechnung überSumme der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen -Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalbmöglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, fürZuschauer 14 bis 49 Jahre.