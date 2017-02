Neckarsulm (ots) -Das "Fruchthandel Magazin" wollte es auch in diesem Jahr wissen:Welche Handelsgruppe hinterlässt beim Kunden im Warenbereich Obst undGemüse den besten Eindruck? Heute wurde zum Start der "FruitLogistica" in Berlin vom "Fruchthandel Magazin" die Nummer 1verkündet: In der Kategorie "Discount" überzeugte Lidl dieVerbraucher mit seiner Obst- und Gemüseabteilung erneut und sichertesich damit zum zweiten Mal in Folge den 1. Platz bei der Auszeichnungmit dem "Fruchthandel Magazin Retail Award".In einer repräsentativen Verbraucherumfrage, die von derGesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des "FruchthandelMagazin" durchgeführt wurde, sind insgesamt 9.000 Haushalte rund umdas Thema Obst und Gemüse im deutschen Einzelhandel befragt worden.Bei der Untersuchung bewerteten die Kunden zahlreiche Kriterien, indenen sich Lidl im Bereich Discount klar als Favorit durchsetzte.Qualität und Frische, Attraktivität, Warenpräsentation,Übersichtlichkeit, Sauberkeit sowie ein gutesPreis-Leistungsverhältnis standen im Mittelpunkt der Befragung.Zusätzlich beurteilten die Verbraucher die Service-Zufriedenheit unddas Vertrauen in die Lebensmittelsicherheit. Dabei liegt Lidlhinsichtlich aller Detailfragen zur Obst- und Gemüseabteilung vor denWettbewerbern aus Reihen des Discounts. Besonders bei der Auswahl derProdukte kann Lidl vergleichsweise stark punkten: So stimmen 47Prozent der Befragten zu bzw. voll und ganz zu, dass Lidl einevielfältige Auswahl zu bieten hat. Die Discounter kommen im Schnitthier nur auf 31 Prozent. Lidl wird von den Verbrauchern außerdembescheinigt, "gute Qualität zu fairem Preis" zu bieten.Das Obst- und Gemüse-Versprechen von Lidl: Frische und Qualität"Der Preis alleine ist beim Kauf von Obst und Gemüse für dieKunden nicht ausschlaggebend. Qualität und Service sind ebenfalls zuwichtigen Kaufkriterien geworden", erklärt Jan Bock, GeschäftsleiterEinkauf bei Lidl Deutschland. "Dass wir erneut eine Auszeichnung fürdie beste Obst- und Gemüseabteilung in der Kategorie Discounterhalten haben, bestätigt unseren Anspruch: Tägliche Frische undbeste Qualität zu einem günstigen Preis sowie ein sehr guter Service.Für das positive Abschneiden bedanken wir uns bei all unseren Kundenund Mitarbeitern, die diese wiederholte Top-Platzierung erst möglichgemacht haben", betont Jan Bock.Die hohen Lidl-eigenen Anforderungen an das Obst- undGemüseangebot sind Ergebnis eines leistungsfähigenQualitätssicherungssystems sowie einer hocheffizienten Logistik.Wichtige Voraussetzung für das qualitativ hochwertige Angebot istdabei auch eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mitLieferanten und Erzeugern.Lidl macht sich stark für ausgewogene Ernährung und BewegungNicht nur das ausgezeichnete Obst- und Gemüseangebot belegt dasEngagement von Lidl für eine ausgewogene Ernährung, sondern auch, diemit dem Verein "5 am Tag" eingegangene Partnerschaft, die sich fürErnährungsbildung stark macht. 2016 startete darüber hinaus dieLidl-Fruchtschule, in der rund 5.000 Grundschüler bundesweit dieBedeutung von Obst, Gemüse und Bewegung spielerisch erlernen sollen.Zusätzlich hat Lidl im Januar 2017 seine Reduktionsstrategie als Teileines umfassenden Konzeptes zu bewusster Ernährung und Bewegungveröffentlicht. Mit dieser Reduktionsstrategie verfolgt Lidl dasZiel, in Produkten seiner Eigenmarken den Anteil an zugesetztemZucker und Salz bis 2025 um jeweils 20 Prozent zu reduzieren.Über Lidl:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschlandsorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich fürdie Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung,Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinanderkennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet derLidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit über20.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimalesPreis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit undProzessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmtLidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich imBereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd. Euroerwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Über den Fruchthandel Magazin Retail Award:Bereits zum achten Mal vergibt das Fruchthandel Magazin den"Retail Award" für die beliebtesten Obst- und Gemüseabteilungen undstützt sich dabei auf Umfrageergebnisse der GfK, derenVerbraucherpanel wegen seiner gesicherten Basisdaten hochgeschätztwird. Der Preis in der Kategorie "Discounter" wurde in diesem Jahrzum zweiten Mal verliehen.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell