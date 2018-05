Bestes #GNTM-Finale seit 2013! Toni gewinnt! 21,1 Prozent Marktanteil!

Unterföhring (ots) - Ein famoser Abschluss - Heidi Klum kürt amDonnerstagabend Toni (18, Stuttgart) zu "Germanys next Topmodel"2018. Die Final-Show der 13. Staffel begeistert überragende 21,1Prozent der 14 bis 49-jährigen Zuschauer und ist damit daserfolgreichste seit fünf Jahren. Toni (18, Stuttgart): "Ich binüberglücklich und super dankbar für jeden einzelnen, der mir dieschöne Zeit bei #GNTM bereitet hat: Die Mädels, die coolen Jobs,Thomas, Michael und natürlich Heidi. Dass ich jetzt wirklich diesenTitel trage, realisiere ich noch gar nicht."Das Magazin red. glänzt direkt im Anschluss mit 14,7 ProzentMarktanteil (Z. 14-49 J.). ProSieben wird so mit glamourösen 12,8Prozent Marktanteil zum Marktführer am Donnerstag."Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um20:15 Uhr, auf ProSiebenAktuelle Infos rund um #GNTM finden Sie immer auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/GNTM2018Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:25.05.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR EntertainmentFelicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner, Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30]31 98 80 822 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comSusi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell