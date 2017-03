Unterföhring (ots) -- März Highlights exklusiv auf Sky 1: EigenproduzierteErfolgsserie "Stan Lee's Lucky Man" (1.03.), Sport-Comedy Show"Eine Liga für sich" mit Frank Buschmann (13.03.), Reality-Show"Die größten Talente der Welt" (13.03.) sowie die zweitenStaffeln der Fantasyserie "Yonderland" (16.03.) und derDramaserie "Madam Secretary" (28.03.)- Zu sehen exklusiv auf Sky 1 sowie abrufbar auf Sky Ticket, SkyOn Demand und Sky Go1. März 2017 - Spiel, Spaß und Spannung im März auf Sky 1: Diebrandneue Sport-Comedy Show "Eine Liga für sich" startet am 13. Märzum 20.15 Uhr mit Moderator Frank Buschmann. Immer montags heißt esexklusiv auf Sky 1 "Sports meets Entertainment": Zwei Teams,bestehend aus jeweils drei Prominenten treten in einem gnadenlosensportlichen Wettstreit gegeneinander an. Action-geladen geht esdirekt im Anschluss an die Show mit Schauspieler Warwick Davisweiter, der in "Die größten Talente der Welt", das ab 13. März um21.10 Uhr läuft, die außergewöhnlichsten Auftritte des weltweiterfolgreichen Showformats "Das Supertalent" vorstellt.Auch Serienfans kommen im März auf Sky 1 auf ihre Kosten: Zu sehenist die Sky Original Production "Stan Lee's Lucky Man" (ab 1. März,20.15 Uhr) sowie die zweiten Staffeln der Fantasyserie "Yonderland"(ab 16. März, 23.30 Uhr) und der Dramaserie "Madam Secretary" (ab 28.März, 20.15 Uhr). Alle Highlights sind linear auf Sky 1 sowie überSky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibelabrufbar.Über "Stan Lee's Lucky Man":Harry Clayton, Polizist aus London, ist ein notorischer,glückloser Spieler. Seine Sucht hat ihn bereits vieles gekostet -unter anderem seine Ehe mit der erfolgreichen Rechtsanwältin Anna(Eve Best, u.a. "The Honourable Woman"), die ihn samt der gemeinsamenTochter Daisy verlassen hat. Als ob das nicht schon genug wäre,schuldet er dem Casinobesitzer Freddie Lau (Kenneth Tsang, u.a. "DieAnother Day") eine beträchtliche Summe Geld. Doch das Glück wendetsich, als Clayton die schöne Unbekannte Eve trifft, die ihn nacheinem One-Night-Stand mit einem nicht ablegbaren Armreif zurücklässt,der ihm noch unbeschreibliches Glück bringen soll. Doch schon baldgerät Harry unter Mordverdacht, nachdem der Casino-Besitzer ermordetaufgefunden wird. Der Polizist versucht seine Verbindung zu ihm zuvertuschen und gerät immer weiter in einen verhängnisvollen Strudeldes Verbrechens. Ab 1. März, immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky 1,Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.Über "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":Ein sportverrückter Moderator, sechs Prominente, witzige Fragenund jede Menge sportlich-verrückte Aufgaben: das sind die Zutaten fürDeutschlands erste Sport-Comedy-Show "Eine Liga für sich - BuschisSechserkette" mit Moderator Frank Buschmann. Dabei treten zwei Teams,bestehend aus Sportlern und sportbegeisterten Prominentengegeneinander an und müssen Fragen aus der Welt des Sportsbeantworten und sich körperlichen Herausforderungen stellen. Dasbritische Original "A League of Their Own" mit Moderator JamesCorden, bekannt aus der "Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft inGroßbritannien seit 2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. InDeutschland ist "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" ab 13.März immer montags um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 zu sehen. Zudemkann die Show über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich undräumlich flexibel abgerufen werden.Über "Die größten Talente der Welt":Was für eine Erfolgsgeschichte: die Casting-Show "Das Supertalent"nach der britischen Vorlage von "Got Talent", feiert nicht nur inDeutschland große Erfolge, sondern wurde im Jahre 2014 vomGuinness-Buch der Rekorde auch zum offiziell erfolgreichsteFernsehformat der Welt gekürt. Die Show läuft in knapp 70 Ländern undbringt die unglaublichsten Ausnahmetalente aus allen Disziplinen aufdie Bühne. Der Schauspieler Warwick Davis (u.a. "Star Wars: EpisodeVI" und "Harry Potter und der Stein der Weisen") fasst die bestenAuftritt in dem Reality-Format "Die größten Talente der Welt"zusammen und zeigt die Highlights aus aller Welt. Egal ob ausGroßbritannien, den USA, Albanien oder Vietnam: Warwick nimmt dieZuschauer mit auf eine Reise zu den irrwitzigen, atemberaubenden,komischen und außergewöhnlichsten Auftritte des globalenErfolgsformats. Ab 13. März, immer dienstags um 21.10 Uhr inDoppelfolgen auf Sky 1, Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.Über "Yonderland" (2. Staffel):Wiedersehen mit Debbie Maddox (Martha Howe-Douglas), Elf (MathewBaynton) und vielen weiteren schrägen Gestalten. Über ein geheimesTor in der Küche gelangt die gelangweilte Hausfrau mitten in diemärchenhafte Welt "Yonderland" voller fabelhafter Wesen und erlebtdort skurrile Abenteuer. Dabei muss die Hausfrau und Mutter vonZwillingen weiterhin das Reich als Auserwählte von Schurken undBösewichten befreien. Besondere Schwierigkeiten bereitet Debbie inder zweiten Staffel dabei besonders die Trennung ihrer realen Familievon den Abenteuern, die sie mit den Bewohnern von "Yonderland"erlebt. Die ausgefallene Fantasyserie läuft ab 16. März, immerdonnerstags um 23.30 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1. Zudem kann dieSerie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlichflexibel abgerufen werden.Über "Madam Secretary" (2. Staffel):"Madam Secretary" Star Téa Leoni spielt in der CBS-Serie ElizabethMcCord, die scharfsinnige, entschlossene und neu ernannteAußenministerin der USA. Als diese lenkt sie nicht nur internationaleDiplomatie, interne Machtkämpfe und umgeht das Protokoll, sondernverhandelt sowohl im Weißen Haus als auch als Ehefrau und Mutter zuHause. Die Professorin und ehemalige CIA Analystin kehrte in derersten Staffel auf Wunsch des Präsidenten ins öffentliche Amt zurück,nachdem ihr Vorgänger unter suspekten Umständen ums Leben kam. In derzweiten Staffel verschwindet das Flugzeug des Präsidenten über demPazifik. Da der Vizepräsident zur selben Zeit operiert wird und auchder Präsident pro tempore des Senats gerade nicht amtsfähig ist, wirdElizabeth als amtierende Präsidentin vereidigt. Alles nur falscherAlarm oder übernimmt sie tatsächlich die Stelle des Präsidenten? Ab28. März, immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky On Demand, SkyGo und Sky Ticket. 