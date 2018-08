Unterföhring (ots) - Furioser Auftakt für "Promi Big Brother": DieStartshow mit Jochen Schropp und Marlene Lufen in SAT.1 dominiert mitsensationellen 17,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) ganz klar dirPrime Time am Freitag. Das ist der erfolgreichste Auftakt für dengroßen Bruder seit 2014 und der drittbeste aller Zeiten. SAT.1 istmit hervorragenden 12,2 Prozent Tagesmarktführer am Freitag.Spitzen-Rückkehr für die Show nach der Show: "Promi Big Brother -Die Late Night Show" mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj punktet inder Nacht mit großartigen 4,8 Prozent Marktanteil auf sixx undstartet damit so stark wie noch nie (bester Start bisher: 3,0Prozent, 2015).Das passierte in der ShowNach dem freiwilligen Auszug von Fürst Heinz von Sayn-Wittgensteinwählen die Mutter der Nation Silvia Wollny, Rosenkavalier Daniel Völzund PS-Lady Cora Schumacher den richtigen Eingang in das "Promi BigBrother"-Haus und dürfen in die "Villa" einziehen. Beimanschließenden Live-Duell "Schwindelquiz" kämpfen Cora Schumacher undInternet-Phänomen Katja Krasavice gegeneinander. Am Ende siegt CoraSchumacher und sichert sich damit ihre erste Nacht im Luxus der"Villa". Für Katja Krasavice bedeutet das ihre dritte Nacht auf derIsomatte unter freiem Himmel der "Baustelle".Aktuelle Bewohner in der "Villa":Rosenkavalier Daniel Völz, Mutter der Nation Silvia Wollny,PS-Lady Caro SchumacherAktuelle Bewohner auf der "Baustelle":Internet-Phänomen Katja Krasavice, Castingshow-Sieger AlphonsoWilliams, "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher, Reality-StarSophia Vegas, TV-Sternchen Chethrin Schulze, Model und FrauenschwarmJohannes Haller, Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch,Star-Hellseher Mike ShivaInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1- jeden Freitag um 20:15 Uhr- täglich um 22:15 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 18.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell