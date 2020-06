Bester Service: abcfinance verteidigt ersten Platz (FOTO)

Köln (ots) -- Auch in 2020 geht der erste Platz in Sachen Kundenorientierung an abcfinance - Der TOP SERVICE Deutschland kürt die Unternehmen mit den zufriedensten KundenDie Kundenzufriedenheit auf einem hohen Niveau zu halten, ist nicht immer leicht. Denn dazu ist weit mehr erforderlich als die Konservierung des Status quo. Es braucht vielmehr stetige Innovation und permanentes Hinterfragen des eigenen Tuns. abcfinance hat das zweite Mal in Folge den ersten Platz im Servicewettbewerb TOP SERVICE Deutschland bei den B2B-Unternehmen belegen können und ist gleichzeitig bester Finanzdienstleister aller Kategorien geworden."Mit der erneuten Bestplatzierung reiht sich abcfinance in eine kleine Gruppe von Unternehmen ein, die ihren Titel verteidigen konnten. Unsere Untersuchung hat ergeben, dass abcfinance in Punkto Servicequalität das beste B2B-Unternehmen im TOP SERVICE Deutschland ist", bestätigen die beiden ServiceRating-Geschäftsführer Kai Riedel und Dr. Franz Gresser den Erfolg."Die erneute Auszeichnung mit dem ersten Platz im renommierten TOP SERVICE macht uns stolz. Denn sie ist das Ergebnis nicht nachlassender Anstrengung für unsere Kunden", meint Stephan Ninow, Geschäftsführer von abcfinance und abcbank. Das digitale Angebot der in Deutschland führenden banken- und herstellerunabhängigen Leasing- und Factoringgesellschaft wird ständig erweitert - ohne auf einen persönlichen Ansprechpartner zu verzichten. "Unser Weg ist, dem Kunden die Wahl zu lassen: digital oder persönlich. Und damit machen wir sehr gute Erfahrungen", so Stephan Ninow.Liquidität per FingertippSo ist zum Beispiel die neueste Liquiditätslösung Cashfox ein voll digitales Angebot - ohne den Kunden damit "alleine" zu lassen. Mit Cashfox füllt sich das Konto von kleinen Unternehmen, Selbstständigen oder auch Freelancern per Fingertipp auf dem Smartphone. Möglich wird das über eine Forderungsfinanzierung - das Unternehmen ruft einfach die Liquidität für erbrachte Leistungen sofort und flexibel ab statt wochenlang darauf zu warten. Cashfox wird mit dem Kunden von einem erfahrenen Berater eingerichtet und auch von diesem weiter begleitet. Das Tagesgeschäft erfolgt aber komplett online - von jedem mobilen Gerät aus.Mitarbeiter haben Großes geleistetStephan Ninow sieht aber neben dem hybriden Angebot noch einen weiteren wichtigen Faktor in der Bewertung der Kunden: "Die Wahrnehmung unseres Service wird auch in aktuellen Corona-Zeiten auf die Probe gestellt. Zurzeit befindet sich ein großer Anteil der Belegschaft im Homeoffice. Selbst unter diesen schwierigen Bedingungen ist es unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelungen, die hohe Zufriedenheit mit unseren Leistungen zu halten. Sie haben in dieser Zeit Großes geleistet. Daher gebührt die Auszeichnung ihnen."Wissenschaftliche Methode Fokus-ModellAusgerichtet wird der jährliche TOP SERVICE Deutschland von der Wirtschaftszeitung Handelsblatt, der Universität Mannheim und dem Beratungsunternehmen ServiceRating. Mithilfe einer wissenschaftlich fundierten Methode befragen unabhängige Experten die Kunden zu ihrer Servicezufriedenheit. Darüber hinaus wird in Unternehmensaudits die strukturelle Verankerung von Qualitätssicherungsmaßnahmen überprüft. Das so genannte Fokus-Modell, das gemeinsam von ServiceRating und Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg (IMU - das Institut für Markt-orientierte Unternehmensführung der Universität Mannheim) entwickelt wurde, analysiert die Serviceorientierung ganzheitlich und ermöglicht ein objektives Ranking der Kundenorientierungen.Über abcfinance:1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance von Anfang an auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt abcfinance diese Unternehmen dabei, die eigene Liquidität zu sichern, die Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen wahrzunehmen - und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance GmbH heute: Mit aktuell rund 760 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 17 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt der Finanzdienstleister über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Mit der abcbank verfügt abcfinance über ein Kreditinstitut, das auf die Refinanzierung von Forderungen aus Leasing- und Factoringgeschäften spezialisiert ist. 