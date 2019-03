Bester GKV-Maklerservice 2019

Finanztrends Video zu



Köln (ots) - Die jährliche Maklerumfrage von DFSI,wmd-Brokerchannel und makleraktiv.de belegt wieder einmal: Unter dengesetzlichen Krankenkassen bietet die DAK-Gesundheit den bestenMaklerservice, wie schon in den Vorjahren gefolgt von HEK -Hanseatischer Krankenkasse und Techniker Krankenkasse. Die Umfragezeigt zudem, welche Unterstützung sich Vermittler von Krankenkassenwünschen.Neun von zehn Deutschen sind gesetzlich krankenversichert - undwerden das auch bleiben. Kein Wunder also, dass sich kaum ein Makleroder Mehrfachagent die Mühe macht, Expertise in Sachen gesetzlicherKrankenversicherung (GKV) aufzubauen. Zumal auch die Provision nichtgerade üppig ist. Doch für Thomas Lemke, Gründer und Geschäftsführervon DFSI, ist das zu kurz gedacht. Er weiß: Viele Kassenmitgliederwollen bessere Leistungen als die GKV sie bietet. "Nur mit privatenZusatzversicherungen kann sich der Versicherte auf das gewünschteVersorgungsniveau bringen," sagt Lemke. "Damit wird die GKV zumerstklassigen Türöffner". Eine Win-Win-Situation für Makler undKrankenkassen. Bevor die Vermittler jedoch mit einer Kassekooperieren, klopfen sie deren Angebot und Service auf Stärken undSchwächen ab.Welche Kassenleistungen für die Vertriebsprofis besonders wichtigsind, ermittelt seit Jahren die GKV-Maklerumfrage, die gemeinsam vonwmd-Brokerchannel, www.makleraktiv.de und dem DeutschenFinanz-Service Institut (DFSI) durchgeführt wird. An der aktuellenGKV-Maklerumfrage im Februar 2019 beteiligten sich 408 Makler undMehrfachagenten. Dabei wurde mit Hilfe einer Online-Befragungermittelt, was den Vertriebsprofis in Kooperationen mit GesetzlichenKrankenkassen besonders wichtig ist und welche Kassen dieseAnforderungen am besten erfüllen.Die Ergebnisse der Befragung im Überblick:Eine starke Finanzkraft und stabile Beiträge der Krankenkassesehen 56,40 Prozent der befragten Versicherungsexperten als sehrwichtig an. Für weitere 37,19 Prozent sind diese Punkte immerhinwichtig. Top-Leistungen, die über den GKV-Standard hinausgehen, sindfür 53,94 Prozent der Befragten zur Kundengewinnung sehr wichtig. Für40,89 Prozent sind sie wichtig. Ein bundesweit einheitlicher,qualitätsgesicherter Service ist ebenfalls für mehr als jeden zweitenProfis (53,45 Prozent) sehr wichtig (Wichtig: 37,44 Prozent). DieGeschäftsstellendichte ist immerhin noch für 49,75 Prozent derBefragten von essentieller Bedeutung.Interessant: Gewonnene Tests und Auszeichnungen sowie Marke undImage der Kasse sind den Vertriebsprofis wichtiger als Bonusprogrammeoder ein günstiger Beitragssatz. So bewerten 47,04 ProzentAuszeichnungen und Testsiege mit "sehr wichtig". Marke und Image sindfür jeden Dritten Experten (34,73 Prozent) sehr wichtig. Dochlediglich für 32,02 Prozent sind das auch Bonusprogramme mitAusschüttungen zur Finanzierung weiterer Versicherungsprodukte. Undein günstiger Beitragssatz bekommt ebenfalls nur von 32,02 Prozentder Profis das Attribut "sehr wichtig". Für 32,27 Prozent derVermittler ist es zudem sehr wichtig, dass die Krankenkasse nicht vonsich aus Kunden auf Zusatzversicherungen anspricht.Krankenkassenmitarbeiter, die sich ausschließlich um dieVertriebspartner kümmern, finden 27,34 Prozent der Befragten sehrwichtig. Am liebsten sind Maklern und Mehrfachagenten hingegenpersönliche Ansprechpartner, die auf die Beratung vonVertriebspartnern spezialisiert sind. Diese halten 52,71 Prozent derBefragten für sehr wichtig.Von exzellenten Krankenkassen erwarten die Befragten zudemkostenlose Fach- oder Vertriebsschulungen (Sehr wichtig: 54,93Prozent) sowie Verkaufstrainings bei den Maklern vor Ort (Sehrwichtig: 42,61 Prozent). Zur Vertriebsunterstützung wünschen sich dieVermittler zudem, dass die Kassen von sich aus auf fehlendeAntragsunterlagen hinweisen - für 53,83 Prozent der Vertriebsprofisist das äußerst wichtig. Dicht gefolgt von einer persönlichenStornoprävention der Kassen durch telefonisches Nachfassen (sehrwichtig: 51,60 Prozent). Auch eine kostenlose Fach-Hotline halten44,94 Prozent der Makler und Mehrfachagenten für sehr wichtig.Speziell entwickelte Verkaufsmaterialien sind sogar für 49,38 Prozentsehr wichtig. Wenn dann auch noch die Abrechnung professionell undzeitnah erfolgt und die Provision schnell gezahlt wird, ist für dieVertriebsprofis fast alles perfekt (sehr wichtig: 49,38 Prozent).Online-Tools zum Vergleich mehrerer Krankenkassen, zum Hochladenfehlender Dokumente, zum Abschluss von Mitgliedschaften und zurVerfolgung des eingereichten Geschäfts sowie Unterstützung durch dieKassen auf Messen, Veranstaltungen und Roadshows werden dagegen mitWerten zwischen 34,5 und knapp 42,75 Prozent seltener als äußerstwichtig angesehen.Und welche Kassen erfüllen diese Anforderungen aktuell am besten?Die Antworten sind eindeutig: 35,80 Prozent der Befragtenbescheinigen der DAK-Gesundheit (DAK) den besten Maklerservice. Für32,10 Prozent bietet die HEK - Hanseatische Krankenkasse die besteUnterstützung. Auf dem dritten Platz die Techniker Krankenkasse (TK)mit 24,44 Prozent.Nähere Informationen zu den Unternehmen, die gemeinsam dieGKV-Maklerumfrage durchführen:Bei www.makleraktiv.de stehen zugelassenenVersicherungsvermittlern eine interaktive Kassensuche zurUnterstützung ihrer Kunden sowie provisionierteAbwicklungsmöglichkeiten für rund 70 Gesetzliche Krankenkassenkostenfrei zur Verfügung.Die DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH ist einunabhängiger Datendienst, der marktrelevante Informationen zuVersicherern, Banken, sonstigen Finanzdienstleistern und GesetzlichenKrankenkassen sammelt und bewertet. Dabei werden zu Finanzproduktendie Informationen, die für Privatkunden entscheidungsrelevant sind,gebündelt und als Produktratings dargestellt. Hier fließeninsbesondere Daten aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen(AVB), Leistungs- und Servicedaten des Versicherers sowie Preis- undPrämiendaten ein. Das DFSI erstellt seit 2008 branchenweiteLeistungstests zu Finanzprodukten. Bei der Entwicklung der Test- undRatingmethodik wird das DFSI durch Experten des institutseigenenFachbeirats unterstützt. Diese verfügen über jahrelange Erfahrungenim deutschen Ratingmarkt und der Finanzdienstleistungsbranche.Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse finden Sie unterwww.dfsi-institut.dePressekontakt:Sebastian Ewy, Senior AnalystDFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbHs.ewy@dfsi-institut.deTel.: +49 (0)221 6777 4569-1Original-Content von: DFSI - Deutsches Finanz-Service Institut GmbH, übermittelt durch news aktuell