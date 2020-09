Ratingen (ots) - Im großen Deutschland Test hat Focus Money die Frage gestellt: "Wo gibt es hohe Qualität zum vergleichsweise günstigsten Preis?". Die Antwort im Bereich Berufskleidung (https://www.burgia.de/) (online) lautet: Bei Burgia Sauerland! Damit liegt Burgia Sauerland noch vor Konkurrenten wie Engelbert-Strauss.de.Hohe Qualität zum günstigen Preis - Schon vor dem Test-Sieg das Motto von Burgia SauerlandDie bestmögliche Qualität zum günstigsten Preis: Das war und ist schon immer der Anspruch des Familienunternehmens Burgia Sauerland. Dass dieses Konzept funktioniert, wissen Kunden schon lange, nun ist es jedoch durch den Focus Money Test in der aktuellen Ausgabe bestätigt worden. Burgia Sauerland erhält damit die Auszeichnung "Bester Deal" noch vor starken Mitbewerbern wie Brachen-Größe Engelbert-Strauss.de. Für Geschäftsführer Rene Sauerland, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, ist der Testsieg ein deutliches Zeichen dafür, dass das Konzept von Burgia Sauerland aufgeht.Die Methodik des Focus Money Tests - Kundenstimmen entscheiden über den Sieg von Burgia SauerlandZur Ermittlung des besten Deals setzte Focus Money auf DEUTSCHLAND TEST sowie den Beratungs- und Analyse-Spezialisten ServiceValue. Insgesamt wurden mehr als 900 Firmen für die Bewertung mit einbezogen. Basis für das Ranking stellen Kundenurteile dar, von denen mehr als 170.000 im Rahmen einer Umfrage eingeholt wurden. Folgende Frage sollte beantwortet werden: "Inwieweit stimmen Sie zu, dass Sie bei Ihrem letzten Kauf als Kunde bei den folgenden Anbietern mit relativ wenig Eigenaufwand ein gutes Produkt beziehungsweise eine gute Dienstleistung für einen vergleichsweise günstigen Preis erhalten haben?". Die Antwort konnte anhand einer Skala von 1 "Stimme voll und ganz zu" bis 5 "Stimme nicht zu" gegeben werden. Der hier vergebene Durchschnittswert entschied über die Platzierung.Im Bereich Berufsbekleidung (online) konnte Burgia Sauerland sich auf Basis der Kundenurteile für den Titel Top Deal qualifizieren.Burgia Sauerland freut sich über die Auszeichnung Top Deal von Focus Money und dankt den KundenEin perfekt ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis gehört zu den großen Stärken von Burgia Sauerland. Das Unternehmen freut sich darüber, dies noch einmal über die Focus Money Umfrage von den Kunden selbst bestätigt zu sehen. "Wir bedanken uns bei unseren Kunden, die hier für uns mitgestimmt haben. Es freut uns immer sehr zu sehen, dass wir unserem Unternehmensanspruch gerecht werden und wahrnehmbar die höchste Qualität zum günstigen Preis anbieten. Wir tun alles, damit unsere Kunden sich auf ihre Arbeitsbekleidung verlassen können und dabei wirtschaftlich investieren. Bei uns gibt es keinen Marken-Aufschlag, sondern einfach genau das, was man braucht: Top Ware zum besten Preis. Für uns ist die Auszeichnung eine Bestätigung und ein Ansporn. Wir machen für unsere Kunden weiter.", erklärt Rene Sauerland.Pressekontakt:Burgia Sauerland GmbHAnna-Schlinkheider-Straße 540878 RatingenKontakt:Telefon: +49 (0) 2102-700-66-0Telefax: +49 (0) 2102-700-66-70E-Mail: info@burgia.deOriginal-Content von: Burgia Sauerland GmbH, übermittelt durch news aktuell