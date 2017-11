Bester Buchhändler und bester Online-Shop: Thalia ist Händler des Jahres 2017 / Omni-Channel-Ansatz überzeugt die Kunden (FOTO)

Hagen (ots) -Thalia ist der beste (Buch)-Händler des Jahres 2017. ImSortimentsbuchhandel überzeugt das Hagener Buchhandelsunternehmenseine Kunden in der Kategorie Bücher und Zeitschriften am meisten.Bei den zum zweiten Mal von den deutschen Verbrauchern entschiedenenOnline Shop-Awards belegt Thalia.de ebenfalls Platz 1.Die Mehrheit der Kunden befindet: Für Bücher und Zeitschriften istThalia der beste Händler des Jahres 2017. Das ist das Ergebnis einermehrmonatigen repräsentativen online-Befragung, bei der rund 117.000Kunden in zehn Disziplinen über die besten Handelsketten undOnline-Shops Deutschlands entschieden haben. Kategorien wieVertrauenswürdigkeit und Erfahrung der Mitarbeiter waren für dieOnline-Wahl ebenso relevant, wie der Service und die Atmosphäre inden Geschäften, die Produktqualität und -Präsentation der Waren sowiedas Gesamterscheinungsbild des Händlers. Außerdem entschieden dieVerbraucher über die besten Aktionen und Angebote und nicht zuletztüber das Preisniveau. Bei den zum zweiten Mal stattfindenden OnlineShop-Awards, bei denen Thalia ebenfalls den ersten Platz belegte,entschieden die Kunden über die wichtigen Aspekte Lieferung undBezahlung."Unsere Kunden stehen bei Thalia im Mittelpunkt all unsererAktivitäten", so Michael Busch, CEO und geschäftsführenderGesellschafter: "Wir freuen uns daher sehr über die Auszeichnung. Siezeigt, dass wir als Omni-Channel-Händler kanalübergreifend bestensaufgestellt sind und spornt uns und alle Mitarbeiter bei Thalia an,auch weiterhin unsere ganze Kraft in den Dienst unserer Kunden zustellen - ganz gleich, ob online oder direkt in unserenBuchhandlungen."Der Online-Wahl zum "Händler des Jahres" - durchgeführt durch dasauf Befragungen und Beratung im Einzelhandel spezialisierteUnternehmen Q&A Research BV - stellten sich 2017 insgesamt 470 großeHandelsketten und Online-Shops in 25 Kategorien. Vom 1. April bis 1.Oktober 2017 hatten die rund 117.000 teilnehmenden Verbraucher Zeit,um über ihren Handelsfavoriten zu entscheiden. Die Befragung findetin Deutschland seit 2008 jährlich statt.Pressekontakt:presse@thalia.de02331 8046 1559Original-Content von: Thalia Bücher GmbH, übermittelt durch news aktuell