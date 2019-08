Bester Bedienkomfort für Sky Q Kunden dank individueller Jugendschutz-Einstellungen (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky Q wird mit dem neuesten Update kundenfreundlicher denn je- Jugendschutz ganz nach individuellen Bedürfnissen einstellbar- PIN-Abfrage für Inhalte mit Altersfreigabe von 0 bis 18 Jahrenkomplett abschaltbar- Kunden können aus drei Einstellungsmodi wählen- Sky Q Update: Neuer "Mein Sky" Bereich für PIN &Paket-Verwaltung sowie vereinfachtes Hauptmenü für mehrBedienkomfort7. August 2019 - Film- und Serienfans mit einem Sky Q Receiverdürfen sich freuen: Sie erhalten mit dem neuesten Sky Q Updateerstmals die Möglichkeit, die Jugendschutz-Einstellungen ganz nachihren persönlichen Bedürfnissen vorzunehmen. Damit wird die Bedienungund Nutzung von Sky Q einfacher und bequemer als je zuvor.Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei SkyDeutschland: "Als erster Anbieter in Deutschland ermöglichen wirunseren Sky Q Kunden, ihre Jugendschutz-Präferenzen individuelleinzustellen und je nach Möglichkeit im Haushalt auch komplettabzuschalten. Wir schlagen auf diesem Weg zwei Fliegen mit einerKlappe: Wir steigern den Bedienkomfort des Sky Q Receivers undstellen dennoch sicher, dass der gesetzlich vorgeschriebeneJugendschutz vollumfänglich gewahrt bleibt."Drei Einstellungen wählbarIm Modus "Standardmäßig" wird die Jugendschutz PIN zu folgendenZeiten abgefragt: Inhalte ab 12 Jahren von 6-20 Uhr, ab 16 Jahren von6-22 Uhr und ab 18 Jahren von 6-23 Uhr. Mit der Einstellung"Individuell" haben Kunden die Möglichkeit, ganz einfach Altersstufeund Zeitpunkt der PIN-Abfrage nach ihren Bedürfnissen auszuwählen. ImModus "Nie" können Kunden, die keine Kinder im Haushalt haben, diePIN-Abfrage für Inhalte von FSK0 bis FSK18 komplett deaktivieren.Ausnahme sind Inhalte auf den Blue Movie Kanälen oder in der 18+ App.Die Jugendschutz-Einstellungen können über den Menüpunkt "Mein SkyQ>Jugendschutz" modifiziert werden. Sie sind zunächst ausschließlichfür den Sky Q Receiver verfügbar. Die Erweiterung auf dasReceivermodell Sky+, auf die Sky Q Mini Box, sowie die Sky Go und SkyQ App erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.Sky Q Update mit weiteren NeuerungenMit dem neuen Sky Q Update dürfen sich Kunden zudem über weitereNeuerungen freuen. Um die Bedienung noch intuitiver zu gestalten,wurde etwa das Sky Q Hauptmenü deutlich vereinfacht. Unter dem neuenMenüpunkt "Mein Sky Q" sind künftig unter anderem die Funktionen derbislang von Mobilgeräten bekannten "Mein Sky" App zu finden. Damitlassen sich direkt über den Receiver Sky PIN und Jugendschutz PINverwalten, die gebuchten Sky Pakete einsehen und weitere Sky Paketedazubuchen. Das neue Sky Q Softwareupdate wird innerhalb der nächstenWochen schrittweise an alle Kunden mit Sky Q Receiver ausgespielt.Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis:Lineare TV Sender, On Demand, UHD/4K, einzigartigen Zugriff aufNetflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-,Restart-Funktion und vieles mehr. Mit der Sky Q App und Sky Go habenKunden die Möglichkeit, ihr Programm überall zu genießen, sei eszuhause auf weiteren Fernsehern oder unterwegs.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky LimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell