Bestens gerüstet für den Offroad-Einsatz: der SKODA KAROQ SCOUT (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Jüngstes Mitglied der SCOUT-Familie serienmäßig mitAllradantrieb- Drei effiziente und umweltfreundliche Motoren, 7-Gang-DSG odermanuelles 6-Gang-Getriebe- Weltpremiere auf der Paris Motor Show 2018 im OktoberSKODA erweitert das Modellangebot des SKODA KAROQ: Mit dem neuenKAROQ SCOUT präsentiert der tschechische Automobilhersteller imOktober auf der Paris Motor Show 2018 eine noch robustereModellvariante des beliebten Kompakt-SUV. Wie alle SKODASCOUT-Modelle verfügt auch der KAROQ SCOUT neben dem typischenOffroad-Look serienmäßig über Allradantrieb.Der SKODA KAROQ fühlt sich in der Großstadt und abseitsbefestigter Straßen gleichermaßen zu Hause. Mit seinen zahlreichenModellvarianten erfüllt er die Bedürfnisse jedes Kunden - von derjungen Familie bis hin zum Outdoor-Fan. Ebenso wie der OCTAVIA SCOUTund der KODIAQ SCOUT bietet auch das jüngste Mitglied derSCOUT-Familie serienmäßigen Allradantrieb. Zudem betonen robusteDesignakzente erkennbar sein optimiertes Offroad-Potenzial. Mit demSchlechtwege-Paket ist der SKODA KAROQ SCOUT auch für anspruchvollereAusflüge jenseits befestigter Straßen bestens gerüstet.Effiziente, durchzugsstarke Motoren und AllradantriebSKODA bietet für den KAROQ SCOUT - der als einzige Variante desKompakt-SUV ausschließlich mit Allradantrieb erhältlich ist - dreieffiziente und umweltfreundliche Motoren an. Neben einem 1,5TSI-Benzinmotor mit 110 kW (150 PS)* in Kombination mit7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) sind außerdem zwei Dieselaggregateerhältlich. Der 2,0 TDI mit 110 kW (150 PS)* verfügt serienmäßig überein manuelles 6-Gang-Getriebe, ein 7-Gang-DSG ist optional verfügbar.Im stärksten SKODA KAROQ SCOUT leistet der 2,0 TDI 140 kW (190 PS)*und ist standardmäßig mit einem 7-Gang-DSG gekoppelt.Robuste Elemente betonen den Offroad-CharakterMit chrom- und silberfarbenen Karosserieapplikationen, markantenRadhausverkleidungen sowie den polierten 18-Zoll-Leichtmetallrädern,Braga' in Anthrazit unterstreicht der SKODA KAROQ SCOUT seinerobuste Erscheinung. Optional bietet SKODA die ebenfallsanthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallräder ,Crater' an. GetönteScheiben und SCOUT-Plaketten auf den vorderen Kotflügeln betonen denkraftvollen Auftritt zusätzlich. Im Innenraum fallen die Sitze mitneuen Bezügen und schwarz-braunen Kontrastnähten ins Auge. MitAusnahme der VarioFlex-Rückbank tragen alle Sitze einen eingesticktenSCOUT-Schriftzug. Das Multifunktions-Lederlenkrad, die Pedale mitEdelstahlapplikationen sowie das LED-Paket mit Ambientebeleuchtungrunden die umfangreiche Serienausstattung ab.Virtual Cockpit und weitere smarte AusstattungsfeaturesOptional kann der Fahrer das Virtual Cockpit im SKODA KAROQ SCOUTindividuell nach seinen Bedürfnissen konfigurieren, dieFahrmodusauswahl bietet eine Offroad-Einstellung. Auf Wunsch sindLTE-Modul und WLAN-Hotspot erhältlich - damit sind die Passagiere desSKODA KAROQ 'always online'.Typisch SKODA sind zahlreiche Simply Clever-Ideen undAblagemöglichkeiten. Die optionale elektrische Heckklappe mitTip-to-Close-Funktion öffnet und schließt per Knopfdruck oder nacheinem leichten Zug an der geöffneten Klappe. Auf Wunsch ermöglichtdie Komfortöffnung unter dem Heckstoßfänger das Öffnen der Heckklappeauch per leichtem Fußschwenk. Für den Kofferraum bietet SKODA einenvariablen Ladeboden an. Gepäcknetze an Vordersitzen und Mittelkonsoleerleichtern den Alltag ebenso wie ein Fach für Kleingeld undParkkarten auf der Fahrerseite oder ein Halter für Multimediageräte.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. 