Die Besten im deutschen Lebensmittelhandel: SUPERMARKT STARS 2020 gekürt

Frankfurt/Main (ots) - Jörg Combach (Rewe), Ralph Halle (Kaufland), Kristin Pfundstein (Wasgau), Stefan Reithmeier (Edeka Egert) und Eric Tiedtke (tegut...) sind die "Marktleiter des Jahres 2020" im deutschen Lebensmittelhandel. Alle fünf zeichnen sich durch ihren besonderen Einsatz für ihren jeweiligen Supermarkt aus, ihr Gespür für Ware und Präsentation sowie ihr unternehmerisches Handeln. Alle fünf schaffen es, durch ihre kreativen Ideen, Kunden und Mitarbeiter nachhaltig zu begeistern. Und alle fünf erhielten die Branchenauszeichnung "SUPERMARKT STARS 2020", die von "Lebensmittel Zeitung direkt" - dem Point-of-Sale-Magazin der Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe) - vergeben wird.Die "Marktleiter des Jahres" sind eine von insgesamt vier Kategorien der SUPERMARKT STARS. Die einzelnen Gewinner hat ein hochkarätig besetzter Fachbeirat aus Handel und Industrie gewählt. Grundlage für die Entscheidung waren die Nominierungen der führenden Handelsorganisationen, die jeweils die besten Markt- und Hausleiter sowie Marktteams und Jungunternehmer aus ihrem Unternehmen ins Rennen geschickt haben.Der Förderpreis "Jungunternehmer des Jahres" wurde 2018 erstmals verliehen. In dieser Kategorie fiel die Wahl des Fachbeirats in diesem Jahr auf Christian Dorfmann (Edeka Dorfmann, Christian Dorfmann e.K.), Antje Eismann (Rewe Antje Eismann oHG,), Paul Penner (Edeka bei Paul), Lukas Sanecki (Rewe Markt Sanecki) und Friederike und Marco Voßler (Edeka Voßler Friederike Voßler e.K.). Sie haben den Beirat mit unternehmerischem Gespür und Blick für Details und Beliebtheit bei den Kunden überzeugt.Ebenfalls als SUPERMARKT STARS ausgezeichnet wurden Walter Becker (Wasgau Center), Katrin Butenhoff (real), Wolfgang Grün (Kaufland), Patrick Kriebel (Marktkauf), Mischa Nießen (E-Center Wucherpfennig Südbahnhof), Patrick Schlüter (Globus), Thomas Schmeiser (famila-Warenhaus) und Stefan Zizek (Rewe Center) für ihre herausragenden Leistungen auf der Großfläche im Lebensmittelhandel (Kategorie "Hausleiter").Zudem sind die Teams Marktkauf Markt No. 1 (Osnabrück), tegut... (Darmstadt), Kaufland (Berlin-Mitte), Marktkauf Kosche (Delbrück), Wasgau Frischemarkt (Merzig-Ballern), Rewe Hakan Özgüc (Bremen), real Markthalle (Braunschweig) und Edeka Scheller (Radeberg) für bemerkenswerte, vorbildliche Teamleistungen im deutschen Handel mit der Auszeichnung "Team des Jahres" geehrt worden.Die Gewinner werden im Detail in der Juli-Ausgabe von Lebensmittel Zeitung direkt vorgestellt, die am 1. Juli 2020 erscheint.