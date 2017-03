Bestellungen im Maschinenbau stagnieren nach starkem Jahresbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Maschinenbau hat nach einem schwungvollen Jahresauftakt an Tempo verloren.



Im Februar stagnierten die Bestellungen auf dem Vorjahresniveau, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Inland verringerte sich der Auftragseingang um sechs Prozent, aus dem Ausland kamen hingegen drei Prozent mehr Aufträge - getrieben vor allem von der Nachfrage aus den Euro-Ländern.

Im Januar hatte die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie noch ein Plus von insgesamt neun Prozent verzeichnet. "Ein Stocken nach einem außergewöhnlich hohen Zuwachs im Vormonat ist nichts Außergewöhnliches in unserer Industrie", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers./mar/DP/fbr