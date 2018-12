Bestellstart für dynamischen SKODA KAROQ SPORTLINE und robusten KAROQ SCOUT (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- KAROQ SPORTLINE präsentiert sich mit Stoßfängern inDiffusoroptik, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Sportlenkrad undEdelstahlpedalerie im dynamischen Look- Robuster KAROQ SCOUT besitzt markante Radhausverkleidungen,Triebwerkunterbodenschutz, 18 Zoll-Leichtmetallräder undAllradantrieb- Individuell anpassbares Virtual Cockpit für beide Variantenerhältlich- Alle Motoren des KAROQ entsprechen der strengen EmissionsnormEuro 6d-TEMP, Benziner verfügt über einen OttopartikelfilterDas Kompakt-SUV SKODA KAROQ ist ab sofort als dynamischer KAROQSPORTLINE und robuster KAROQ SCOUT bestellbar. Auf Motorenseitebietet SKODA den 1,5 TSI ACT* und den 2,0 TDI SCR* an, die beide 110kW (150 PS) leisten. Beide Aggregate erfüllen die Abgasnorm Euro6d-TEMP, den Benziner stattet SKODA mit einem Ottopartikelfilter aus.Der KAROQ SCOUT verfügt serienmäßig über 4x4-Antrieb. Im erstenQuartal 2019 rundet SKODA das Motorenangebot des KAROQ mit dem 140 kW(190 PS)* starken Benziner mit 2,0 Liter Hubraum, Allradantrieb und7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) nach oben ab. Mit dieserTopmotorisierung tritt das Kompakt-SUV besonders dynamisch auf. DerKAROQ SPORTLINE startet bei 30.520 Euro, den KAROQ SCOUT gibt es ab33.640 Euro.Den sportlichen Look des KAROQ SPORTLINE erzeugen Stoßfänger mitDiffusoroptik, Schwellerbeplankungen im SPORTLINE-Design und dieschwarzen Leichtmetallfelgen im 18-Zoll-Format. Weitere Akzentesetzen die schwarzen Außenspiegel, die schwarze Dachreling und diedunkel getönten Heck- und hinteren Seitenscheiben (Sunset).LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht inklusive adaptivenFrontscheinwerfern (AFS) ermöglichen beste Sicht. Die Heckleuchten inKristallglasoptik weisen LED-Technik für Brems- und Schlusslichtsowie Nebelschlussleuchte auf. Zu den charakteristischen Merkmalen imInterieur zählen Sportsitze und Dekorelemente im SPORTLINE-Design,die Pedalerie im Edelstahldesign sowie das Sportlenkrad mitMultifunktionstasten - bei Versionen mit DSG inklusive Schaltwippen.Zusätzlich zu seinem sportlichen Auftritt punktet der KAROQ SPORTLINEmit umfangreicher Ausstattung. So sind zum Beispiel das MusiksystemSwing inklusive 6,5-Zoll-Bildschirm, die Klimaanlage Climatronic undParksensoren hinten Serie. Zudem verfügt das Kompakt-SUV alsSPORTLINE über das Adaptive Fahrwerk DCC, das bei Allradantrieb auchden Offroad-Assistent beinhaltet sowie die Fahrprofilauswahlinklusive personalisierbarem Schlüssel.Das Motorenangebot des KAROQ SPORTLINE umfasst ein Benzin- und einDieselaggregat, die beide die strenge Emissionsnorm Euro 6d-TEMPerfüllen. Der 1,5 TSI mit aktivem Zylindermanagement (ACT) liefert110 kW (150 PS) und steht in drei Varianten zur Wahl: Frontantriebmit manuellem 6-Gang-Getriebe, Frontantrieb mit 7-Gang-DSG sowie4x4-Version mit 7-Gang-DSG. Das ACT-System schaltet je nachFahrsituation einzelne Zylinder ab und hilft so, Kraftstoffeinzusparen. Den Selbstzünder mit 2,0 Liter Hubraum, SCR-System(Selective Catalytic Reduction/selektive katalytische Reduktion) und110 kW (150 PS) bietet SKODA immer als 4x4-Version mit manuellem6-Gang-Getriebe an. Im ersten Quartal 2019 erweitert SKODA dieMotorenpalette des KAROQ SPORTLINE um den besonders dynamischenTopbenziner mit 140 kW (190 PS), Allradantrieb und 7-Gang-DSG.Der KAROQ SCOUT zeichnet sich durch seinen robustenOffroad-Auftritt aus, den markante Radhausverkleidungen, derTriebwerkunterbodenschutz sowie die anthrazitfarbenen18-Zoll-Leichtmetallräder unterstreichen. Silberne Highlights setzenAußenspiegel und Dachreling sowie Chromzierleisten an denSeitenfenstern. Die hinteren Seitenfenster sind ebenso wie dieHeckscheibe dunkel getönt (Sunset). Im Interieur setzt der KAROQSCOUT durch Dekorelemente, Sitzbezüge und Türeinstiegsleisten imSCOUT-Design eigene Akzente. Das Lenkrad besitztMultifunktionstasten, die Pedalerie glänzt im Edelstahldesign. ZurAusstattung gehören darüber hinaus das Musiksystem Swing, dieFahrprofilauswahl inklusive personalisierbarem Schlüssel undOffroad-Assistent, Heckleuchten in Kristallglasoptik mit LED-Brems-und Schlusslicht (inklusive Nebelschlussleuchte) sowie Parksensorenvorn und hinten.Beim KAROQ SCOUT kombiniert SKODA den 1,5 TSI ACT grundsätzlichmit 7-Gang-DSG und Allradantrieb. Der 2,0 TDI SCR steht alsHandschalter mit sechs Gängen und 4x4-Antrieb zur Wahl.Virtual Cockpit optional erhältlichAuf Wunsch lassen sich KAROQ SPORTLINE und KAROQ SCOUT mit demVirtual Cockpit bestellen (in Verbindung mit einem Businesspaket). Esermöglicht die individuelle Anpassung der Cockpitanzeige auf einem10,2 Zoll großen Display. Der Fahrer kann zwischen vier verschiedenenLayouts wählen: analoge Ansicht, digitale Ansicht mit vergrößerterDarstellung, Navigationsansicht mit Informationsprofil sowiereduzierte Ansicht. In den unterschiedlichen Modi variieren Größe undPlatzierung der Informationen wie Geschwindigkeit, Gangempfehlung,Verkehrszeichenerkennung und Navigationsinformationen.Neue Motorisierungen für den KAROQNeben den Designlinien SPORTLINE und SCOUT steht der KAROQ auch inden Ausstattungslinien Ambition und Style zur Wahl. Für dieseerweitert SKODA das Motorenangebot um den neuen Einstiegsbenziner mit1,0 Liter Hubraum und 85 kW (115 PS)*. Er ist mit manuellem6-Gang-Getriebe und 7-Gang-DSG erhältlich. Zudem steht der 110 kW(150 PS) starke 1,5 TSI ab sofort auch mit Allradantrieb inVerbindung mit 7-Gang-DSG im Programm.Alle Motoren des KAROQ erfüllen die strenge Emissionsnorm Euro6d-TEMP. Den Benziner stattet SKODA mit einem Ottopartikelfilter aus.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird der WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ)ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach demWLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. WeitereInformationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sieunter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren.Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind,werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzlicheAngabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendungfreiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegebenwerden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuellesFahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.)können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstandund Aerodynamik verändern und neben Witterungs- undVerkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten denKraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und dieFahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden überden Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauchneuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allenVerkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.KAROQ 1,0 TSI 85 kW (115 PS)innerorts 6,3 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,3 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 120 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAROQ 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS)innerorts 6,0 l/100km, außerorts 5,0 l/100km, kombiniert 5,3 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 121 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAROQ 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,6 - 6,3 l/100km, außerorts 4,9 - 4,7 l/100km, kombiniert5,5 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 121 g/km,CO2-Effizienzklasse BKAROQ 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,9 - 4,8 l/100km, kombiniert 5,6l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 128 - 126 g/km,CO2-Effizienzklasse BKAROQ 1,5 TSI ACT DSG 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 7,7 l/100km, außerorts 5,8 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse CKAROQ 2,0 TSI ACT DSG 4x4 140 kW (190 PS)Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts,außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeitnoch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wirdund daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.KAROQ 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 4,5 -4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 118 - 116 g/km,CO2-Effizienzklasse AKAROQ 1,6 TDI SCR DSG 85 kW (115 PS)innerorts 5,2 - 5,0 l/100km, außerorts 4,5 - 4,4 l/100km, kombiniert4,8 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 125 - 122 g/km,CO2-Effizienzklasse BKAROQ 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 6,1 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 134 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAROQ SPORTLINE 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,6 - 6,3 l/100km, außerorts 4,9 - 4,7 l/100km, kombiniert5,5 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 124 - 121 g/km,CO2-Effizienzklasse BKAROQ SPORTLINE 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,8 l/100km, außerorts 4,9 - 4,8 l/100km, kombiniert 5,6l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 128 - 126 g/km,CO2-Effizienzklasse BKAROQ SPORTLINE 1,5 TSI 4x4 DSG 110 kW (150 PS)innerorts 7,7 l/100km, außerorts 5,8 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse CKAROQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 6,1 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 134 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAROQ SPORTLINE 2,0 TSI ACT DSG 4x4 140 kW (190 PS)Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts,außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeitnoch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wirdund daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.KAROQ SCOUT 1,5 TSI 4x4 DSG 110 kW (150 PS)innerorts 7,7 l/100km, außerorts 5,8 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse CKAROQ SCOUT 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)innerorts 6,1 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 134 g/km, CO2-Effizienzklasse BPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell