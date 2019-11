Bestellstart für das attraktive Sondermodell SKODA SCALA COOL PLUS (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA SCALA COOL PLUS mit Klimaanlage, Nebelscheinwerfern undDAB+- SCALA COOL PLUS 1,0 TSI 70 kW (95 PS) ab 18.330 Euro erhältlich;Kunden sparen bis zu 1.200 Euro gegenüber einem vergleichbarausgestatteten Serienmodell- Zwei TSI und ein TDI stehen zur Wahl; alle erfüllen AbgasnormEuro 6d-TEMPMit dem COOL PLUS präsentiert SKODA ein attraktives Sondermodell des SCALA. Eszeichnet sich durch eine umfangreiche Ausstattung und einen attraktivenPreisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell aus. DerSCALA COOL PLUS ist in Kombination mit dem 70 kW (95 PS)* starken 1,0 TSI ab18.330 Euro bestellbar.Der SCALA COOL PLUS ist ein ausgesprochen cooles Angebot. Zu denAusstattungs-Highlights zählen Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorne undhinten sowie Nebelscheinwerfer. Auch Digitaler Radioempfang (DAB+) und eineMittelarmlehne zwischen den Vordersitzen hat der SCALA COOL PLUS an Bord.Preislich startet der SCALA COOL PLUS bei 18.330 Euro in Verbindung mit dem 70kW (95 PS) starken Einstiegs-TSI mit 1,0 Liter Hubraum und manuellem5-Gang-Getriebe. Beim Kauf des SCALA COOL PLUS beträgt der Kundenpreisvorteilbis zu 1.200 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.Alle Informationen zu den Motor-Getriebe-Optionen sowie zu Ausstattungsdetailsund Preisen des SKODA SCALA COOL PLUS stehen auf dem SKODA Online-Medienportalwww.skoda-media.de zur Verfügung.SKODA SCALA COOL PLUS - Motorisierungen und PreiseMotorisierung Leistung Getriebe COOL PLUS1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang 18.330 EUR1,0 TSI* 85 kW (115 PS) 6-Gang 19.530 EUR1,0 TSI* 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG 21.330 EUR1,6 TDI* 85 kW (115 PS) 6-Gang 22.790 EUR1,6 TDI* 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG 24.590 EURDie angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sichum Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte vonden WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zuderen verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte alsSpannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) könnenrelevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamikverändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellenFahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionenund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. SCALA COOL PLUS 1,0 TSI 70 kW (95 PS)
innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km,
CO2-Emissionen kombiniert 114 g/km, CO2-Effizienzklasse B
SCALA COOL PLUS 1,0 TSI 85 kW (115 PS)
innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert
5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km,
CO2-Effizienzklasse B
SCALA COOL PLUS 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS)
innerorts 6,5 - 6,4 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 -
5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 115 g/km,
CO2-Effizienzklasse B
SCALA COOL PLUS 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)
innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 3,6 - 3,5 l/100km, kombiniert
4,2 - 4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 - 106 g/km,
CO2-Effizienzklasse A
SCALA COOL PLUS 1,6 TDI SCR DSG 85 kW (115 PS)
innerorts 4,9 - 4,8 l/100km, außerorts 3,7 - 3,6 l/100km, kombiniert
4,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 108 - 107 g/km,
CO2-Effizienzklasse A