Bestellstart für den SKODA CITIGOe iV BEST OF (FOTO)

Weiterstadt (ots) - - CITIGOe iV BEST OF umfasst nahezu alle verfügbaren Ausstattungs-Highlights- Individualisierung: Kunde wählt bevorzugte Lackierung, Felgen und Sitzpolster- Lokal emissionsfrei unterwegs: CITIGOe iV verfügt über 61 kW starken Elektromotor- Batterie mit 36,8 kWh ermöglicht praxisnahe Reichweite von bis zu 252 Kilometer- CITIGOe iV BEST OF startet bei 24.990 Euro, abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich Preis auf 18.420 EuroSKODA präsentiert den ab sofort bestellbaren CITIGOe iV* BEST OF. Das rein elektrisch angetriebene Modell löst die bisherigen Ausstattungsstufen Ambition und Style ab und hat nahezu alles an Bord, was die Ausstattungsliste des Kleinstwagens hergibt. Zu den umfangreichen Features zählen etwa 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, beheizbare Vordersitze, Parksensoren hinten und die Geschwindigkeitsregelanlage. Der CITIGOe iV BEST OF ist inklusive Batterie ab 24.990 Euro erhältlich. Abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 18.420 Euro. Lackierung, Felgen und Sitzpolster können Kunden nach Belieben auswählen. Der batterieelektrische Kleinstwagen eignet sich mit seinen kompakten Abmessungen ideal für die City, fährt lokal emissionsfrei und erzielt eine Reichweite von praxistauglichen 252 Kilometern(1).Kundenwünsche zeigen: Fahrzeuge mit hochwertiger Ausstattung sind sehr gefragt. Auch Käufer von Elektrofahrzeugen legen viel Wert auf viel Auto. Mit dem CITIGOe iV BEST OF entspricht SKODA diesem Wunsch und präsentiert seinen wendigen City-Flitzer in Bestform. Die BEST OF-Ausstattung umfasst nahezu sämtliche verfügbaren Optionen, darunter etwa 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Geschwindigkeitsregelanlage, Licht- und Regensensor inklusive Coming- und Leaving-home-Funktion sowie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset). Zu den weiteren Komfortmerkmalen zählen die Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze und Parksensoren hinten. Die beheizbare Frontscheibe sorgt bei eisigen Temperaturen schnell für freie Sicht.Ein serienmäßiger Fahrer- und deaktivierbarer Beifahrerairbag sowie Seitenairbags vorn inklusive Kopfairbags stehen für ein hohes passives Sicherheitsniveau. Auch der Spurhalteassistent gehört im CITIGOe iV BEST OF zum Ausstattungsumfang. Das Lederlenkrad verfügt über Multifunktionstasten, mit denen sich beispielweise die Bluetooth-Freisprecheinrichtung bedienen lässt. Darüber hinaus hat der CITIGOe iV BEST OF das Infotainmentsystem Swing inklusive DAB+, SD-Karten-Slot und USB-Anschluss an Bord. Musik erklingt aus sechs Lautsprechern. Dank der Move&Fun Smartphone Docking-Station können Fahrer ihr Handy mit dem Infotainmentsystem verbinden - es dient dann der Navigation und Medienbedienung.Dank des kostenlosen Fahrzeugfernzugriffs können Besitzer Fahrzeugdaten und -funktionen ihres CITIGOe iV - etwa Parkposition, Restreichweite sowie Statistiken zu vergangenen Fahrten - via Smartphone einsehen. Zusätzliche iV-Online-Dienste liefern unter anderem Informationen zum aktuellen Batterieladestand und Erstellen von Ladeplänen. Zudem lässt sich die Klimaanlage bequem vom Handy steuern.Individualisierung nach eigenen WünschenDie individuelle Note wird beim CITIGOe iV BEST OF großgeschrieben. In puncto Karosseriefarben bietet SKODA vier Uni- und drei Metallic-/Perleffektlackierungen an, wahlweise als Zweifarblackierung mit schwarzem Dach und schwarzen Außenspiegelkappen. Die Leichtmetallfelgen Scorpius präsentieren sich serienmäßig in Schwarz glanzgedreht, Silber steht ebenfalls im Angebot. Beim Interieur können Kunden aus zwei unterschiedlichen Polsterdesigns auswählen.Umweltbonus: bis zu 6.570 Euro Ersparnis beim batterieelektrischen CITIGOe iVBeim Kauf des SKODA CITIGOe iV profitieren Kunden vom Umweltbonus. Für Elektroautos wie den CITIGOe iV zahlt der Staat eine Förderung in Höhe von 3.000 Euro. SKODA beteiligt sich mit weiteren 3.000 Euro netto - was brutto 3.570 Euro entspricht. Der komplette Bonus beträgt also bis zu 6.570 Euro. Den Herstelleranteil der Prämie erlässt SKODA direkt beim Kauf. Die 3.000 Euro Förderung durch den Bund können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilita et/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick.html) (BAFA) beantragt werden. Abzüglich des SKODA Umweltbonus sowie abzüglich der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 18.420 Euro.Bis zu 252 Kilometer praxisnahe Reichweite(1) - Schnellladen auf 80 Prozent Batteriekapazität in einer Stunde(2)Für Antrieb sorgt im CITIGOe iV BEST OF ein 61 kW starker Elektromotor. Typisch für Elektroautos steht das maximale Drehmoment in Höhe von 212 Nm sofort zur Verfügung. In 12,3 Sekunden beschleunigt der CITIGOe iV von 0 auf 100 km/h, den Zwischenspurt von 60 auf 100 km/h erledigt er in 7,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h. Die Energiequelle des SKODA CITIGOe iV ist eine 60-Ah-Lithium-Ionen-Batterie mit einem Energiegehalt von 36,8 kWh. Sie ermöglicht eine praxisnahe Reichweite von bis zu 252 Kilometern(1). Ist die Energie aufgebraucht, lässt sich der Akku an einem 40-kW-Gleichstrom-Schnelllader mittels eines CCS (Combined Charging System) innerhalb von einer Stunde wieder zu 80 Prozent aufladen(2). Beim BEST OF ist dieser CSS-Anschluss Serie, ebenso wie ein Ladekabel für AC-Ladestationen sowie ein weiteres für die Haushaltssteckdose. An einer Wechselstrom-Wallbox mit 7,2 kW dauert der Ladevorgang auf 80 Prozent 4:15 Stunden, an einer normalen Haussteckdose mit 2,3 kW ist dieses Ladungsniveau nach 12:43 Stunden erreicht.SKODA CITIGOe iV - Motorisierung und Einstiegspreis (inklusive Batterie)Motorisierung Getriebe BEST OFCITIGOe iV 61 kW (83 PS) 1-Gang-Automatik 24.990 EUR(1) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.(2) Theoretischer Wert bei Schnellladung (40 kW) über CCS-Anschluss.Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter http://www.skoda-auto.de/wltp .Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen ( http://www.dat.de ), unentgeltlich erhältlich ist.CITIGOe iV 61 kW (83 PS)kombiniert 12,9 - 12,8 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km