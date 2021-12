Bestellstart: Umfassend überarbeiteter ŠKODA KAROQ punktet mit kraftvollem Design und hochwertiger Ausstattung

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

Weiterstadt (ots) -› Einstiegsversion KAROQ Active 1,0 TSI (Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 – 5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 124 – 119 g/km) bereits ab 25.290 Euro bestellbar› Kompaktes SUV-Modell mit drei TSI-Benzinern, zwei TDI-Turbodieseln und Allradoptionen› Attraktives Sondermodell KAROQ TOUR kommt mit Matrix-LED-Hauptscheinwerfern, digitalem Kombiinstrument und weiteren hochwertigen Ausstattungsmerkmalen› Dynamische Designlinie SPORTLINE steht exklusiv auch mit 140 kW (190 PS) starkem Topbenziner (Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,6 – 6,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 152 – 140 g/km) und Allrad zur WahlDer rundum aufgefrischte ŠKODA KAROQ ist ab sofort bestellbar. Der tschechische Hersteller hat die Designsprache des Kompakt-SUV konsequent weiterentwickelt und den KAROQ durch nachhaltige Materialien, neue Technologien und effizientere Motoren der aktuellen EVO-Generation weiter aufgewertet. Für den überarbeiteten KAROQ stehen drei TSI-Benziner und zwei TDI-Turbodiesel zur Wahl, mehrere Aggregate lassen sich mit 4x4-Allradantrieb kombinieren. Neben den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style startet der KAROQ als umfangreich ausgestattetes Sondermodell TOUR – unter anderem mit Matrix-LED-Hauptscheinwerfern und digitalem Kombiinstrument – sowie in der besonders dynamisch ausgelegten Designlinie SPORTLINE durch. Die Preisliste für das rundum erneuerte Kompakt-SUV beginnt bei 25.290 Euro für den KAROQ Active 1,0 TSI mit 81 kW (110 PS).Mit dem Update knüpft die mittlere SUV-Modellreihe von ŠKODA an eine beeindruckende Erfolgsgeschichte an: Der KAROQ war in den ersten elf Monaten 2021 in Deutschland das beliebteste ŠKODA Modell nach dem OCTAVIA. Die überarbeitete Neuauflage tritt noch markanter auf. Neben dem breiteren, jetzt hexagonalen ŠKODA Grill setzen schmalere Leuchten vorne und hinten sowie aerodynamisch optimierte Leichtmetallräder neue optische Akzente. Neu gestaltete Stoßfänger, eine ausdrucksstark konturierte Motorhaube und das nachgeschärfte Design der Heckpartie mit ŠKODA Schriftzug kennzeichnen den überarbeiteten KAROQ. In den Versionen Ambition und Style unterstreichen Radhausbeplankungen den robusten Charakter. Die Versionen Style und SPORTLINE sind unter anderem am neuen Dachkantenspoiler in Wagenfarbe zu erkennen. Für die Karosserie stehen neun Lacktöne – sieben davon mit Metallic- oder Perleffekt – zur Auswahl, darunter das neue Graphite-Grau Metallic und das besonders auffällige Phoenix-Orange Premium Metallic.Den Innenraum wertet ŠKODA mit neuen Bezügen auf, optional auch aus nachhaltigen Materialien. Erstmals sind für den KAROQ hochwertige Matrix-LED-Hauptscheinwerfer erhältlich, das Angebot an Assistenzsystemen hat ŠKODA deutlich erweitert. Fünf effiziente Motoren aus der EVO-Generation des Volkswagen Konzerns – zwei Diesel- und drei Benzinaggregate – runden das Update des ŠKODA KAROQ ab. Der 2,0 TDI mit 110 kW (150 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 – 4,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 130 – 113 g/km) steht mit Front- oder Allradantrieb zur Wahl. Den Topbenziner 2,0 TSI mit 140 kW (190 PS) bietet ŠKODA exklusiv im KAROQ SPORTLINE und ausschließlich in Kombination mit Allradantrieb an.KAROQ Active: umfassend ausgestattete EinstiegsversionDie Einstiegsversion Active bringt ein umfassendes Paket an Sicherheits- und Assistenzsystemen mit, darunter der Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Berganfahrassistent, Geschwindigkeitsregelanlage, Speedlimiter sowie die elektronische Querdifferenzialsperre XDS+. Die Stoßfänger dieser KAROQ-Version sind teilweise in Wagenfarbe lackiert und die Dachreling schwarz gehalten. Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer und Teile der Rückleuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Parksensoren hinten erleichtern das Manövrieren. Der KAROQ Active gibt den Einstieg per Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung frei und empfängt den Fahrer mit höhen- und längeneinstellbarem Lederlenkrad samt Multifunktionstasten. Höheneinstellbare Vordersitze, elektrische Fensterheber vorne und hinten, Klimaanlage und verchromte Türgriffe gehören ebenso zur Serienausstattung wie das Musiksystem Swing mit acht Lautsprechern. Über einen 6,5-Zoll-Touchscreen lassen sich Funktionen wie der digitale Radioempfang DAB+ und die Komfort-Telefonfreisprecheinrichtung bedienen. Im Kombiinstrument informiert eine farbige Multifunktionsanzeige über zusätzliche Fahrdaten. Eine 12-Volt-Steckdose in der vorderen Mittelkonsole, die im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbare Rücksitzlehne und Verzurrösen im Kofferraum betonen den praktischen Charakter der Active-Version, die stets mit dem handgeschalteten 1,0 TSI ausgeliefert wird und ab 25.290 Euro bereitsteht.KAROQ Ambition: praktische Merkmale plus überzeugender KomfortDie Ambition-Variante weist zusätzlich LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern auf. Die Außenspiegel lassen sich elektrisch anklappen und beheizen, Innen- wie Außenspiegel blenden automatisch ab. Fahrlichtassistent und Regensensor (mit Tunnellicht, Coming- und Leaving-Home-Funktion) unterstützen den Fahrer ebenso wie eine Multifunktionskamera für Assistenzsysteme, die Müdigkeitserkennung und das Easy Start-System zum Anlassen und Stoppen des Motors auf Tastendruck. Weitere Kennzeichen der Ambition-Ausstattung sind die chromverzierten Luftausströmer, das Ablagefach samt passendem Regenschirm unter dem Beifahrersitz und die feste Abdeckung des Kofferraums, indem eine zusätzliche 12-Volt-Steckdose bereitsteht. Kunden können den KAROQ Ambition mit allen Motor-Getriebevarianten bis auf den Topbenziner ordern, die Preisliste startet mit dem 1,0 TSI 81 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,5 – 5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 125 – 119 g/km) bei 27.490 Euro.KAROQ Style: komfortbetonte Version mit hochwertigem SerienumfangZur hochwertigen Style-Ausstattung gehören gleich vier nützliche Optionspakete: Winter BASIC umfasst beheizbare Vordersitze, beheizbare Scheibenwaschdüsen für die Windschutzscheibe und die Scheinwerferreinigungsanlage. Zu Komfort PLUS gehören einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, die Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset) sowie das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY. Mit dem Parken BASIC erhalten Style-Käufer zudem Parksensoren vorne und hinten und eine Rückfahrkamera. Das Infotainmentpaket Bolero rundet die Komfortausstattung ab. Es umfasst das gleichnamige Musiksystem Bolero mit kapazitivem 8-Zoll-Farbdisplay, das digitale Kombiinstrument und die Phonebox mit induktiver Aufladefunktion, die durch ihre Verbindung über die Außenantenne besonders gute Telefonverbindungen schafft. Per SmartLink und Wireless SmartLink lassen sich Smartphones mit und ohne Kabel koppeln, zudem ermöglicht Bolero auch die Steuerung per Sprachbefehl. Mit dem 110 kW (150 PS) starken Benziner 1,5 TSI ACT (Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 – 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 127 – 122 g/km) steht der KAROQ Style ab 32.540 Euro zur Wahl.Sondermodell KAROQ TOUR: Matrix-LED-Scheinwerfer und Ambientebeleuchtung ab WerkMarkantes äußeres Kennzeichen des Sondermodells TOUR sind die serienmäßigen Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, die ebenso wie die LED-Ambientebeleuchtung zum Paket Licht & Sicht gehören. Über den Style-Umfang hinaus bereichert das Paket Winter PLUS die Ausstattung um alle Merkmale von Winter BASIC plus beheizbarer Windschutzscheibe für alle Motorisierungen oberhalb des 1,0 TSI. Auch die TOUR-Version hat das Musiksystem Bolero sowie das digitale Kombiinstrument als virtuelles Cockpit mit an Bord. Der KAROQ TOUR-Version steht bis auf den stärksten TSI mit allen Motorisierungen inklusive der Allradoption zur Wahl und kostet ab 30.390 Euro für den 1,0 TSI 81 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 119 g/km). Das entspricht einem Preisvorteil von bis zu 2.159 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Ambition-Serienmodell.KAROQ SPORTLINE: dynamisches Design, Topmotorisierung und adaptives FahrwerkDie Version SPORTLINE setzt den KAROQ besonders dynamisch und zudem komfortabel in Szene. Als äußere Kennzeichen heben die Diffusoroptik an den Stoßfängern, eine Schwellerbeplankung im SPORTLINE-Design, schwarze Außenspiegel sowie in Wagenfarbe lackierte Türgriffe diese Designlinie heraus. Die Pakete Winter PLUS, Licht & Sicht sowie Komfort PLUS spiegeln praktisch den gesamten Ausstattungsumfang der TOUR-Variante, mit dem Performance-Paket ziehen zusätzlich sehr fahraktive Merkmale ein. Hierzu zählt das adaptive Fahrwerk DCC inklusive Fahrprofilauswahl in den Stufen Normal, Eco, Sport und Individual. Progressivlenkung und Pedalerie in Edelstahloptik setzen weitere sportliche Akzente, bei den 4x4-Versionen unterstützt der Off-Road-Assistent in kniffligen Situationen. Dynamik-orientiert zeigt sich auch das Motorenangebot: Exklusiv lässt sich der KAROQ SPORTLINE mit dem 140 kW (190 PS) starken 2,0 TSI kombinieren, der hier grundsätzlich als 4x4 ausgelegt ist. Die SPORTLINE-Version bietet ŠKODA als 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) (Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 – 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 127 – 122 g/km) ab 35.560 Euro an.ŠKODA KAROQ Ambition 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,6 – 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 128 – 122 g/kmŠKODA KAROQ Ambition 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,5 – 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 125 – 121 g/kmŠKODA KAROQ Ambition 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,5 – 4,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 119 – 114 g/kmŠKODA KAROQ Ambition 2,0 TDI DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,2 – 4,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 111 – 108 g/kmŠKODA KAROQ Ambition 2,0 TDI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,5 – 4,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 117 – 114 g/kmŠKODA KAROQ Ambition 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 – 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 128 – 123 g/kmŠKODA KAROQ Style 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 – 5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 124 – 120 g/kmŠKODA KAROQ Style 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,5 – 4,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 119 – 114 g/kmŠKODA KAROQ Style 2,0 TDI DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,2 – 4,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 111 – 108 g/kmŠKODA KAROQ Style 2,0 TDI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,4 – 4,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 117 – 113 g/kmŠKODA KAROQ Style 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 – 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 130 – 124 g/kmŠKODA KAROQ TOUR 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 122 g/kmŠKODA KAROQ TOUR 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 121 g/kmŠKODA KAROQ TOUR 2,0 TDI 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 114 g/kmŠKODA KAROQ TOUR 2,0 TDI DSG 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,1 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 108 g/kmŠKODA KAROQ TOUR 2,0 TDI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 114 g/kmŠKODA KAROQ TOUR 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 123 g/kmŠKODA KAROQ SPORTLINE 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 – 5,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 124 – 120 g/kmŠKODA KAROQ SPORTLINE 2,0 TDI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,4 – 4,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 117 – 113 g/kmŠKODA KAROQ SPORTLINE 2,0 TDI DSG 4x4 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 4,9 – 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 130 – 124 g/kmDie angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell