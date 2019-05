Bestellen und Bezahlen via App: E-Commerce-Feature von McDonald's Deutschland jetzt bundesweit verfügbar (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Finanztrends Video zu McDonald's



mehr >

München (ots) -Mit "Mobile Order & Pay" hat McDonald's Deutschland das wichtigsteFeature seiner neuen App ausgerollt und setzt Akzente auf demE-Commerce Markt. In rund 980 Restaurants in Deutschland können Gästenun via Smartphone von überall ihre Bestellung aufgeben und an einRestaurant ihrer Wahl weiterleiten. Bezahlt wird mit den in der Apphinterlegten Kreditkarten.McDonald's Deutschland hat den Rollout der zentralen Funktionseiner im Februar 2018 gelaunchten App abgeschlossen: Mobile Order &Pay. Ab sofort ist das Bestellen und Bezahlen per Smartphonedeutschlandweit in rund 980 Restaurants möglich. Als eines der erstenUnternehmen der deutschen Systemgastronomie weitet McDonald's damitseine Aktivitäten auch auf den E-Commerce-Sektor aus. "Mit MobileOrder & Pay können unsere Gäste dann bestellen, wenn sie gerade Zeithaben - unabhängig davon, wo sie gerade sind. Das ist unkompliziert,individuell und kommt vor allem den Gewohnheiten der jüngeren Gästeentgegen", erläutert Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender McDonald'sDeutschland. Innerhalb der McDonald's App kann der Nutzer ganzeinfach seine Bestellung - samt exklusiver Coupons - dem Warenkorbhinzufügen. Mittels Geofencing fragt die App nach, ob die Bestellungausgelöst werden soll, wenn sich der Gast in der Nähe einesRestaurants befindet. Anschließend kann der User die Zahlungsmethode(Kreditkarte oder bar an der Kasse) auswählen und entscheiden, wo erseine Bestellung entgegennehmen möchte - klassisch an der Theke, amMcDrive-Fenster oder via Tischservice. Jederzeit lassen sichinnerhalb der App auch Bestell-Favoriten definieren und abspeichern,was eine Bestellung noch schneller und einfacher macht.Zusammenspiel von Restaurant und AppDie technische Grundlage für das mobile Bestellen und Bezahlenbildet das "Restaurant der Zukunft", mit dem McDonald's dasRestauranterlebnis revolutioniert hat. Kernstück ist hier ein völligneues Küchenkonzept, das es uns ermöglicht, Gästewünsche individuellund nun auch digital zu bedienen. So können die Gäste ganz in Ruhe andigitalen Bestellterminals bestellen und sich mit dem TischserviceBurger & Co. bequem direkt an den Platz bringen lassen. Nach diesemKonzept wurden bundesweit bislang über 1.000 Restaurants umgebaut;bis Ende 2019 wird der Umbau in nahezu allen Restaurants inDeutschland abgeschlossen sein. In allen Restaurants, die zukünftignoch umgebaut werden, wird "Mobile Order & Pay" standardmäßigverfügbar sein.Natürlich stehen den Gästen auch beim mobilen Bestellen undBezahlen alle weiteren Vorteile der Restaurants der Zukunft zurVerfügung.McDonald's App: app.mcdonalds.dePressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell