Das Beste zum Schluss: Biathlon auf Schalke und Vierschanzentournee live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Zum Jahresausklang präsentiert "ZDF SPORTextra" mit demBiathlon-Event auf Schalke (WTC) und dem Auftaktspringen derVierschanzentournee 2018/2019 zwei Höhepunkte der noch jungenWintersportsaison.Am Samstag, 29. Dezember 2018, kommt es zur 17. Auflage derBiathlon World Team Challenge (WTC) in der einmaligen Kulisse derArena auf Schalke. Das ZDF überträgt live von 17.50 bis 20.15 Uhr. Wosonst Fußball gelebt und zelebriert wird, steht für einen Abend dieBiathlon-Elite im Blickpunkt. Die einzigartige Atmosphäre vorzigtausenden von Fans im Stadion stellt sowohl für die Zuschauer alsauch für die Athleten ein besonderes Erlebnis dar. Erneut treten zehnZweierteams mit je einer Biathletin und einem Biathleten an. DasSieger-Duo wird durch ein Massenstart-Rennen und einen anschließendenVerfolgungswettbewerb ermittelt. Die Frauen laufen jeweils vierRunden, die Männer fünf Runden mit wechselndem Stehend- undLiegendschießen. Die Streckenlänge pro Runde beträgt zirka 1290Meter.Top-Teams aus allen großen Biathlon-Nationen gehen inGelsenkirchen an den Start. Besonders im Blickpunkt dürfte das"Traumpaar" des Biathlons stehen: Ole Einar Björndalen und DarjaDomratschewa treten erstmals als Team an - und verabschieden sichgleichzeitig von der ganz großen Biathlon-Bühne. Der 44-jährigeNorweger ist mit acht olympischen Goldmedaillen, 95 Weltcupsiegen,zahlreichen Weltmeistertiteln und als mehrfacher Gesamtweltcupsiegereine Biathlon-Legende. Auch Ehefrau Darja Domratschewa zählte vieleJahre zur absoluten Weltspitze in ihrer Sportart. Die WTC versprichteinen würdigen Schlusspunkt unter die großen Karrieren dieser beidenAusnahmeathleten zu setzen. Für Deutschland gehen Vanessa Hinz undErik Lesser sowie Denise Herrmann und Simon Schempp an den Start.ZDF-Reporter an der Stadionloipe ist Christoph Hamm, die Sendungmoderiert Alexander Ruda, an seiner Seite ZDF-Experte Sven Fischer.Die Vierschanzentournee zählt seit Jahrzehnten zu den populärstenEvents des Sportwinters. Das ZDF überträgt das Auftaktspringen derTournee 2018/2019 am Sonntag, 30. Dezember 2018, ab 16.15 Uhr liveaus Oberstdorf. Das Qualifikationsspringen steht bereits am Samstag,29. Dezember 2018, ab zirka 16.10 Uhr live auf dem ZDF-Programm. Diedeutschen Starter um Olympiasieger Andreas Wellinger, Karl Geiger undStephan Leye möchten dabei bestmöglich gegen die beiden Top-FavoritenKamil Stoch (Polen) und Ryoyo Kobayashi (Japan) bestehen. Auch dasTourneefinale am Sonntag, 6. Januar 2019, überträgt das ZDF live ausBischofshofen.Reporter an der Schattenbergschanze in Oberstdorf ist Stefan Bier,für Moderation und Analyse stehen Norbert König und ZDF-Experte ToniInnauer bereit.Zudem berichtet "ZDF SPORTextra" von Freitag, 28. Dezember, bisSonntag, 30. Dezember 2018, live und umfangreich von den Rennen derAlpinen in Bormio/Italien und Semmering/Österreich sowie von denLanglaufwettbewerben der Tour de Ski in Toblach/Italien.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://ly.zdf.de/KEQ/Sendungsseite: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFsporthttps://facebook.com/ZDFsportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell