Das Beste der österreichischen Alpen hoch über New York City - BILD

Nach einem erfolgreichen Presseevent freuen sich die ArlbergLuxury Selection und iSKI auf den WinterLech am Arlberg (ots) - Das Hotel & Chalet Aurelio, kürzlich mitdem Award "Austria´s Leading Boutique Hotel 2017" prämiert, machterneut auf sich aufmerksam. Bei einem Presse und Salesevent in NewYork City präsentiert General Manager Axel Pfefferkorn die ArlbergLuxury Selection - eine Kooperation von Luxushotels und Chalets amArlberg. Christian Vonach, CEO von iSKI, versorgte die Gäste imAnschluss mit den wichtigsten Informationen für den perfekten Skitag,alles verfügbar auf seiner Smartphone App.Über den Dächern von New York City fanden sich dieser Tageinternationale Journalisten, Reiseagenturen sowie Manager undMeinungsbildner zusammen. Das Lecher Luxushotel Aurelio alsRepräsentant der Arlberg Luxury Selection und die Firma Intermaps mitihrer iSKI App schlossen sich zusammen für ein Event über "das Besteder österreichischen Alpen". Für den speziellen Event wurde dasPublic Hotel ausgewählt - ein im Juni eröffneter Lifestyle-Spot imHerzen des trendigen New Yorker Stadtteils SOHO. Hinter dem jungen,modernen und luxuriösen Hotelkonzept steckt Legende Ian Schrager -das Public ist sein neuestes Werk. Die Begeisterung der Gäste wargroß, als die den Veranstaltungsraum im 17. Stock mit Blick auf dieNew Yorker Skyline betraten und die Präsentation mit anschließendemEmpfang besuchten.Aurelio General Manager Axel Pfefferkorn präsentierte nicht nurdas Aurelio, sondern die kürzlich neugegründete "Arlberg LuxurySelection". "Es freut mich sehr, neben dem Aurelio noch weitererenommierte Häuser von Lech bis St. Anton präsentieren zu dürfen. Wirerhoffen uns durch den Event den Arlberg mit seinen Luxushotels undChalets in den USA noch bekannter zu machen und dadurchNächtigungszuwächse aus diesem Markt zu generieren", so AxelPfefferkorn.Im weiteren Verlauf des Events stellte iSKI CEO Christian Vonachseine iSKI USA App vor. Diese bietet wie alle iSKI Apps Informationenfür den perfekten Skitag direkt auf dem Smartphone. Aktuelle Datenund Informationen zum Wetter, den Schneehöhen und der Schneequalität,sowie den geöffneten Anlagen und Pisten, übersichtlich aufSkipanoramen dargestellt, machen die Auswahl eines Skigebiets miteiner iSKI App zum Vergnügen. Mit der Tracking Funktion werden dieSkierlebnisse auf Karten und mit den verorteten persönlichen Fotosfestgehalten. Somit bietet die iSKI App den Skifahrern alleInformationen für den perfekten Skitag.Die Arlberg Luxury Selection ist eine Kooperation von Luxushotelsund Chalets von Lech bis St. Anton - alle verbunden durch das größtezusammenhängende Skigebiet Österreichs, "Ski Arlberg". Mitglieder derSelection in Lech sind das Hotel Post, Hotel Kristiania, Severin*sthe Alpine Retreat sowie das Hotel & Chalet Aurelio. Zudem gehörendas Hotel Tannenhof in St. Anton, der Thurnher´s Alpenhof in Zürssowie das Haus Hannes Schneider in Stuben zur Selection. Auch Sport &Mode Strolz in Lech ist als Luxusmodegeschäft Teil der Kooperation -welche durch die Lech Zürs Tourismus unterstützt wird.