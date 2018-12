Das Beste kommt zum Schluss Eurojackpot in Berlin und den Niederlanden geknackt (FOTO)

Finanztrends Video zu



Münster (ots) -Wer kennt ihn nicht? Der Titel des Filmklassikers "Das Beste kommtzum Schluss" mit Jack Nicholson und Morgan Freeman ist auch diepassende Überschrift für die letzten Ziehung der Lotterie Eurojackpotim Jahr 2018. Jedenfalls aus Sicht zweier Spielteilnehmer aus Berlinund den Niederlanden.Bei der Ziehung am Freitag (28.12.2018) wurden die Gewinnzahlen19, 24, 31, 38 und 40 sowie die beiden Eurozahlen 7 und 10 gezogen.Gleich zwei Tipper aus Berlin und den Niederlanden konnten damit dieoberste Gewinnklasse treffen. Sie erhalten passend zum Jahresendeeinen Gewinn von jeweils 9.606.434,20 Euro. Bei einerGewinnwahrscheinlichkeit von 1:95 Millionen für einen Jackpotgewinnim obersten Rang, wird es sicherlich ein besonderes Silvester für diebeiden Eurojackpot-Glückspilze werden.Weitere Großgewinne gibt es in den Gewinnrängen 2 und 3. Über590.011,20 Euro freuen sich in der zweiten Gewinnklasse deutscheSpielteilnehmer aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Imdritten Gewinnrang gibt es weitere vier Großgewinner. Hier gehenjeweils 156.179,40 Euro nach Nordrhein-Westfalen, Norwegen, Schwedenund Dänemark.Damit geht ein außergewöhnliches Eurojackpot-Jahr 2018 zu Ende.Über die 52 Kalenderwochen wurden exakt 90 Spielteilnehmer zuMillionären. Eine bisher einmalige Gewinnerbilanz. Zur ersten Ziehungdes neuen Jahres 2019 steht der Eurojackpot am Freitag (4.1.2019) bei10 Millionen Euro. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellenund unter www.eurojackpot.de.