"Das Beste für mein Kind" / ZDF-"37°"-Dokumentation über Mütter, die ihr Baby zur Adoption freigeben (FOTO)

Mainz (ots) -Mütter, die ihr Kind zur Adoption freigeben, werden oft geächtetund leiden ein Leben lang unter der Trennung. Die Frauen möchten denNeugeborenen die Chance auf ein besseres Leben geben und machen sichdoch immer Vorwürfe. Die "37°"-Dokumentation "Das Beste für meinKind" begleitet am Dienstag, 14. März 2017, 22.15 Uhr im ZDF, zweiFrauen, die ihre Babys weggegeben haben, und eine Schwangere, die ihrKind nach der Geburt zur Adoption freigeben will.Nicole leidet seit ihrem 14. Lebensjahr unter Depressionen undwurde ungewollt schwanger. Sie möchte, dass ihr Baby emotional starkeEltern hat, und will es deswegen nach der Geburt zur Adoptionfreigeben. "37°" begleitet Nicole bis zur Entbindung. Vika bemerkteihre Schwangerschaft erst im siebten Monat. Der Vater des Kindesreagierte gleichgültig, riet ihr sogar, es abzutreiben. Damals wardie 29-Jährige bereits alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, alsStudentin mittellos und auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Heuteversucht sie, Kontakt zu ihrem fünfjährigen Sohn zu bekommen. Andreagab ihre Tochter vor 20 Jahren zur Adoption frei, der Kontakt zu ihrund zu der Adoptivfamilie war aber von Beginn an gut. Inzwischen hatsich zwischen ihr und der Adoptivmutter eine richtige Freundschaftentwickelt.Die Dokumentation von Katrin Wegner fragt nach den Gründen derFrauen und danach, wie sie ohne ihre Kinder leben können und was sieemotional durchleben.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell