Das Beste aus zwei Welten / notebooksbilliger.de und Medimax verbinden ihre Stärken in einer gemeinsamen Holding

Düsseldorf (ots) - Der deutsche Markt für Elektronikgeräte wirdneu aufgerollt. notebooksbilliger.de ist der umsatzstärkste deutscheOnlineshop für Elektronik, MEDIMAX eine der größten stationärenFachmarkt-Ketten. Künftig werden die Stärken der Unternehmen imOnline- bzw. stationären Geschäft gebündelt. Hierfür wurdevereinbart, eine gemeinsame Holding zu gründen, die die operativeFunktion beider Unternehmen teilweise zusammenfasst und koordiniert.Durch den Zusammenschluss entsteht ein Unternehmen mit mehr als 120Standorten und einem Ziel-Umsatz von ca. zwei Milliarden Euro."Uns treibt die Vision an, das Beste aus zwei Welten zuerschaffen", sagt Oliver Ahrens, Vorstandsvorsitzender dernotebooksbilliger.de AG. Frank Kretzschmar, Vorstand MEDIMAX,ergänzt: "Die Kombination der Online-Vielfalt vonnotebooksbilliger.de mit der fachmännischen und lokalen Kompetenz derMEDIMAX Märkte wird unsere Kunden begeistern."Darüber hinaus symbolisiert das Joint Venture einen Kulturwandelim Retail-Business. Online- und Offline getrennt zu denken, ist nichtmehr zeitgemäß. Die Herausforderung besteht darin, Kunden diegewünschten Produkte so schnell wie möglich zu einem guten Preis amrichtigen Ort zur Verfügung zu stellen. notebooksbilliger.de undMEDIMAX gehen daher eine organische Verbindung ein, weil sie dieselbeKultur teilen: unprätentiöse, kompetente Beratung vor Ort oder imCallcenter, die immer auf den Kern fokussiert ist - das Produkt unddie Bedürfnisse der Kunden.Erfolgreicher Pure Player trifft deutschlandweiteVertriebsoberflächenotebooksbilliger.de profitiert in der Zusammenarbeit von den mehrals 120 Standorten und der Sortimentserweiterung durch MEDIMAX. Dererfolgreiche Online Pure Player hatte in den vergangenen Jahrenbereits fünf eigene Geschäfte eröffnet, deren FlächenproduktivitätHandelskenner staunen lässt. Durch das Zusammengehen beiderUnternehmen wird das Vertriebsnetz schlagartig ausgebaut. Arnd vonWedemeyer, Mehrheitsaktionär der notebooksbilliger.de AG, sagt:"MEDIMAX bietet durch diesen Schritt in den Bereichen Multimedia undIT eine Sortimentskompetenz für den Kunden wie vermutlich sonst keinanderer deutscher Retailer.""Wir können unsere Kunden nun noch professioneller über diedigitalen Kanäle adressieren und notebooksbilliger.de inSortimentsbereichen unterstützen, in denen sich der Onliner bishereher schwergetan hat", kommentiert Michael Haubrich, MEDIMAX Vorstandund Vertreter der MEDIMAX Eigentümerfamilie, den großen Schritt, denbeide Unternehmen vollziehen.Die Fachmarktkette hat ihre Stärken in der Beratung und inSortimenten wie der Unterhaltungselektronik, im Mobilfunk und denHaushaltsgeräten. "Wir gehen in die Offensive und verändern dieSituation im Markt erheblich. Kunden finden im Elektronikbereichkünftig einen Anbieter, der das Beste aus zwei Welten miteinanderverbindet", fasst Frank Kretzschmar zusammen. Oliver Ahrens ergänzt:"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den MEDIMAX-Kollegen Gas zugeben und die Erfolgsstory notebooksbilliger.de in die Breite zutragen!"Die operativen Details der Zusammenarbeit entwickeln beideUnternehmen schrittweise gemeinsam. Das Gesamtprojekt steht unter demVorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.Community aktiv einbindenIn den kommenden Wochen rufen notebooksbilliger.de und MEDIMAXihre Kunden dazu auf, der Holding einen neuen Namen zu geben.Dahinter steckt die Überzeugung, dass der bisherige geschäftlicheErfolg vor allem einer treuen Community zu verdanken ist. Arnd vonWedemeyer betont: "Wir arbeiten für den Kunden, da ist es doch nurlogisch, ihn einzubeziehen." In der ersten Runde werdenNamenvorschläge gesammelt, im zweiten Durchgang stimmen die Kundenüber ihren Favoriten ab.Pressekontakt:MEDIMAXUnternehmenskommunikationSimone ErkensMündelheimer Weg 4040472 DüsseldorfE-Mail: serkens@electronicpartner.deTelefon: 0211/4156-510Original-Content von: ElectronicPartner GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell