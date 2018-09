Das Beste aus beiden Welten: Karstadt und Fiege gründen neues Logistikunternehmen (FOTO)

Essen/Greven (ots) -- Joint Venture Fiege X Log übernimmt ab 2020 die gesamte Logistikvon Karstadt- Karstadt bekommt zukunftsfähige und hocheffiziente Logistik- Neues Unternehmen wird sich für Drittkunden öffnenKarstadt und der Logistikdienstleister Fiege gründen ein neuesLogistikunternehmen. Das Joint Venture Fiege X Log wird ab 2020 diegesamte Logistik von Karstadt übernehmen. Zudem kann Fiege X Logseine Expertise und Leistung zukünftig auch anderen Unternehmen amMarkt anbieten.Karstadt-CEO Dr. Stephan Fanderl erklärt: "Karstadt ist dabei,sich erfolgreich zu einem vernetzten Marktplatz mit vielen Partnernweiterzuentwickeln und wir verfügen mit unseren Filialen über 79Logistikstandorte mitten in der Innenstadt und über ein Zentrallager.Unser neuer Partner Fiege ist ein sehr erfahrenerLogistikdienstleister mit umfassender Omnichannel- undFulfillment-Expertise. Wir werden nun in einem Joint Venture dasBeste aus den beiden Welten Handel und Logistikdienstleistungmiteinander kombinieren. Im Ergebnis werden wir nicht nur über einemaßgeschneiderte und hocheffiziente Logistik für Karstadt verfügen,sondern auch in die Lage versetzt, diese einzigartige Erfahrungzukünftig am Markt anzubieten.""Wir unterstützen Karstadt durch unser gemeinsames Joint Venturedabei, ihre Logistik wieder selbst zu verantworten und durch neueServices ihre Kunden positiv zu überraschen", erklärt Jens Fiege,Vorstand des Grevener Familienunternehmens. "Die Kunden erwarten einnahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg: Wir werden daherin einem Omnichannel-Ansatz den E-Commerce, den stationären Handelund das Marktplatzgeschäft besser vernetzen und darüber hinaus denEndkunden weitere innovative Dienstleistungen anbieten. Wir freuenuns darauf mit Karstadt gemeinsam neue Standards in derHandelslogistik zu setzen."Bereits jetzt wird die neue Logistikstruktur für Karstadtentwickelt. Durch im Zuge der Modernisierung bereits erfolgteMaßnahmen, wie beispielsweise die Funktionstrennung in den Filialenin Logistik, Kasse und Verkauf, sind dazu wesentliche Voraussetzungengeschaffen. "Es war uns besonders wichtig, die seit 2005 outgesourcteLogistik wieder zu uns zu zurück zu holen", erklärt MiguelMüllenbach, Chief Finance Officer und Arbeitsdirektor von Karstadt."Die Logistik für die eigenen Standorte zu betreiben, ist eineKernkompetenz für einen Einzelhändler, die wir selbst beherrschenmüssen und wollen."Von der zusätzlichen Schlagkraft des neuen Joint Ventures im Zugeder geplanten Fusion von Karstadt und Kaufhof mit einer erheblichenAnzahl innerstädtischer Logistik-Hubs würden wiederum auch externeKunden profitieren.Die Gründung von Fiege X Log wie auch die Fusion von Karstadt undKaufhof bedürfen noch der Freigabe durch die zuständigenKartellbehörden.Zu Fiege: Die Fiege Gruppe mit Stammsitz in Greven, Westfalen,zählt zu den führenden Logistikanbietern in Europa. Ihre Kompetenzbesteht insbesondere in der Entwicklung und Realisierungintegrierter, ganzheitlicher Logistiksysteme. Sie gilt als Pionierder Kontraktlogistik. Die Gruppe erwirtschaftete 2017 mit über 12.900Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro. 185Standorte und Kooperationen in 15 Ländern bilden ein engmaschigeslogistisches Netzwerk. 2,9 Millionen Quadratmeter Lager- undLogistikflächen sprechen für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens.Stellenangebote unter karriere.fiege.comPressekontakt:Karstadt Warenhaus GmbHUnternehmenskommunikationpresse@karstadt.de0201/7272030Julian MesterPressesprecherFIEGE LogistikJoan-Joseph-Fiege-Straße 148268 GrevenPhone: +49 (2571) 999 413Mail to: julian.mester@fiege.comOriginal-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell