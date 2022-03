Beste Unternehmensberater 2022: Staufen AG in zehn Kategorien ausgezeichnet / Kunden schätzen Branchen-Wissen und strategische Expertise des Consultinghauses

Köngen (ots) -Die Staufen AG hat im Rahmen der renommierten Branchenstudie von brand eins und Statista gleich in zehn Kategorien die Auszeichnung "Beste Unternehmensberater 2022" erhalten. Das international tätige Consultinghaus konnte damit das Ergebnis aus dem Vorjahr nochmals steigern. So zählt Staufen in den Branchen Automotive, Maschinen- und Anlagenbau, Luft- und Raumfahrt, Logistik sowie in der Nahrungsmittelindustrie zu den ersten Adressen. Und auch in den Beratungsfeldern Strategieentwicklung, Operations, Restrukturierung, Organisation sowie Supply Chain Management schaffte es die Unternehmensberatung in die Spitzengruppe."Wie im Sport ist es immer schwieriger, einen Titel zu verteidigen als ihn zu bekommen", sagt Wilhelm Goschy, CEO der Staufen AG. "Dass wir in diesem Jahr in noch mehr Kategorien ausgezeichnet wurden, macht uns daher besonders stolz. Zumal dieser Award maßgeblich vom Urteil der befragten Kunden abhängt."Mit der erneuten Ehrung als "Beste Unternehmensberater" konnte die Staufen AG diesen renommierten Titel bereits zum neunten Mal in Folge erzielen. Längst hat sich das vor rund 30 Jahren als Lean-Management-Spezialist gegründete Beratungshaus dabei weit über seine ursprünglichen Kernbranchen wie etwa den Maschinen- und Anlagenbau oder die Automotive-OEMs und deren Zulieferer hinaus etabliert.Lean Management und Nachhaltigkeit - die perfekte Kombination"Die Anerkennung als ausgewiesene Experten in gleich mehreren Beratungsfeldern bestätigt unseren ganzheitlichen Ansatz", so Staufen-CEO Goschy. "Zumal die Unternehmen vor dem Hintergrund der zu bewältigenden Herausforderungen in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit sehr grundsätzlich nachdenken müssen. Strukturen, Prozesse aber auch die Führungskultur sowie die Qualifikation der Mitarbeitenden erzeugen Handlungsbedarf."Die konsequente Änderung des Mindsets, der permanente Anspruch der Verbesserung sowie die konsequente Vermeidung von Ausschuss und Verschwendung sind Grundprinzipien des Lean Managements. Wilhelm Goschy: "Lean Management und Nachhaltigkeit passen also hervorragend zusammen, da die Schonung von Ressourcen für beide die Basis bildet. Dass Lean heute auch den Einsatz digitaler Tools und Methoden wie beispielsweise Process Mining bedeutet, versteht sich dabei von selbst."Wie die Staufen AG Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit unterstützt, lesen Sie hier: https://www.staufen.ag/beratung/im-fokus/nachhaltigkeit/Über die Staufen AG - www.staufen.agWertschöpfung. Wertschätzung. Wertsteigerung.In jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieser Überzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit 1994 Unternehmen und Mitarbeitende weltweit. Ihren Kunden bietet die Staufen AG eine einzigartige Kombination aus Fachberatung und Organisationsentwicklung. Nur diese Verzahnung von Prozess-Exzellenz und Führungs-Exzellenz sichert im Unternehmen dauerhaft eine nachhaltige Veränderungskultur. Mit passenden Strategien und Methoden setzt die Staufen AG die richtigen Veränderungen schnell in Gang und erzielt messbare Erfolge. Das Beratungsunternehmen unterstützt in bedarfsorientierten Rollen - beratend, coachend und qualifizierend - Führungskräfte und Mitarbeitende dabei, in ihrem Unternehmen eine leistungsfördernde und wertschätzende Unternehmenskultur zu etablieren und auf diese Weise die Wertschöpfung zu steigern. So erhöht die Staufen AG den Wert des Unternehmens. Die internationale Lean Management-Beratung betreut mit 340 Mitarbeitenden weltweit Kunden in den Kompetenzfeldern Operational Excellence, Supply Chain Network Management, Organisationsentwicklung, Leadership Excellence, Digitalisierung und Industrie 4.0. Die Staufen Akademie bietet dazu auch zertifizierte, praxisorientierte und passgenaue Qualifizierungen an. 2022 wurde die Staufen AG zum neunten Mal in Folge als "Beste Unternehmensberater" ausgezeichnet und im Rahmen der Branchenstudie "Hidden Champions 2022/23" der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) zu Deutschlands bester Lean Management-Beratung gekürt.Pressekontakt:Weitere Informationen:STAUFEN.AGBeratung.Akademie.Beteiligung.Stephanie KönigBlumenstr. 5D-73257 KöngenMobil: +49 1522 2887 350s.koenig@staufen.agwww.staufen.agPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHArne StuhrMittelweg 144D-20148 HamburgTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Staufen AG, übermittelt durch news aktuell