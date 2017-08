Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der Fußball-Talk" ab dem Saisonstart an jedemBundesliga-Wochenende sonntags von 10.45 Uhr bis 12.30 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD- Die erste Sendung an diesem Sonntag, 13. August mitBayern-Präsident Uli Hoeneß- BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Sonntag, 20. August zu Gast- Sky bindet einen Kreis von zehn renommierten Sportjournalistenin Fußball-Talks exklusivAn diesem Sonntag um 10.45 Uhr feiert "Wontorra - derFußball-Talk" auf Sky Sport News HD seine Premiere. In der erstenSendung wird Bayern-Präsident Uli Hoeneß abseits der künftig üblichenForm der einzige Gast sein.Ab dem darauffolgenden Wochenende findet "Wontorra - derFußball-Talk" dann in seiner regelmäßigen Form statt: Der Moderatorwird an jedem Bundesliga-Wochenende sonntags von 10.45 Uhr bis 12.30Uhr mit vier Gästen über das aktuelle Fußball-Geschehen diskutieren.Die neue Sendung wird für jedermann frei empfangbar auf Sky SportNews HD ausgestrahlt.Als fester Gast an der Seite des Moderators wird Dietmar Hamann,der bereits seit 2014 als Sky Experte tätig ist, an jedem Spieltagmitdiskutieren.Sky Experte Dietmar Hamann: "Neben meiner Aufgabe als Sky Expertebei den Sonntagsspielen ist die Rolle als fester Gast in 'Wontorra -der Fußball-Talk' eine spannende neue Herausforderung. Mit Wonti undunseren Gästen an jedem Sonntag über Fußball zu diskutieren,verspricht nicht nur für mich, sondern vor allem für unsere Zuschauerbeste Unterhaltung. Ich freue mich auf viele große Fußballsonntage inder neuen Saison."Burkhard Weber, Chefredakteur Sky Sport: "Dietmar Hamann istbekannt für seine klare Meinung und eckt damit auch gerne mal an. Dasmacht ihn zur perfekten Besetzung an der Seite von Jörg Wontorra.Diese Meinungsstärke garantiert auch unser fester Journalisten-Pool.Wir freuen uns, dass wir zehn angesehene Sport-Journalisten festbinden konnten, die ihre Einblicke und Einschätzungen inFußball-Talks künftig nur noch bei Sky teilen werden."Neben dem Gastgeber Jörg Wontorra und Sky Experte Dietmar Hamannwerden der Runde immer zwei Journalisten angehören. Dabei geht Skyneue Wege: Ein Kreis von insgesamt zehn renommiertenSport-Journalisten wird in Fußball-Talks ausschließlich bei Sky zusehen sein. Die Runde besteht aus Rafael Buschmann (Der Spiegel),Henning Feindt (stv. Chefredakteur Sport-Bild), Frank Hellmann(freier Journalist, u.a. Frankfurter Rundschau), Tobias Holtkamp(Digitalchef Sporttotal AG und Fußball-Kolumnist), Freddie Röckenhaus(Süddeutsche Zeitung), Philipp Selldorf (Süddeutsche Zeitung), CarliUnderberg (stv. Sportchef Bild), Lucas Vogelsang (Autor, Die Welt,Podcast "Fußball MML"), Lars Wallrodt (Fußball-Chef Die Welt) undJulien Wolff (Die Welt). Zwei Vertreter dieses Kreises werdenkünftig an jedem Sonntag mitdiskutieren.Hans-Joachim Watzke am 20. August zu GastKomplettiert wird die Sendung immer von einem Gast aus demaktuellen Fußball. In der Sendung am Sonntag, 20. August begrüßt JörgWontorra BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Darüber hinaus wird dieSendung von allen Brennpunkten der Liga berichten und live zu den SkyReportern und Gesprächspartnern bei den Vereinen vor Ort schalten.Produziert wird die Sendung live und vor Publikum im neuenSendezentrum "Sky Sport HQ" in Unterföhring, das vor kurzem inBetrieb genommen wurde und die Heimat aller Studio-Produktionen vonSky Sport ist.Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzender Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigstenPressekonferenzen live.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. Auf skysport.de ist steht auchein frei empfangbarer Livestream zur Verfügung.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in derSenderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihreWunschposition in der Senderliste zu programmieren.Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200(HD) und 250 (SD) zu finden.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.