Die Beste bei Stiftung Warentest kommt zum 9. Mal in Folge von Oral-B

Schwalbach am Taunus (ots) - Im aktuellen Testlauf 01/2017 vonStiftung Warentest belegen die beiden getesteten Oral-B Produkte PRO3000 und PRO 600 die Plätze eins und zwei.Stiftung Warentest vergleicht in der neuesten test-Ausgabe 01/2017zehn elektrische Zahnbürsten. Klassenbester ist die Oral-B PRO 3000,die mit der Gesamtnote "GUT" (1,7) ausgezeichnet ist und als Einzigein der Kategorie "Zahnreinigung" mit der Wertung "SEHR GUT" (1,5)vollends überzeugt.Mit der besten Technologie zum Sieg"Den Spitzenplatz bei der "Zahnreinigung" verdanken die Produktevon Oral-B der 3D-Reinigungstechnologie", so Alexander Hilscher,Leiter der Oral-B blend-a-med Forschung: Der charakteristische rundeBürstenkopf arbeitet mit pulsierenden Bewegungen und gleichzeitigenRotationen, um bis zu 100% mehr Plaque zu entfernen als eineherkömmliche Handzahnbürste. Sein Fazit fällt eindeutig aus: "Rundreinigt besser, da sich unsere kleinen runden Bürstenköpfe optimalder Zahnform anpassen und so jeden Zahn sanft von allen Seiten putzenkönnen", erklärt der Experte die effektive Reinigungs-leistung.Intelligente Lösungen für bessere MundhygieneDer neunte Sieg in Folge für elektrische Zahnbürsten von Oral-Bbei Stiftung Warentest markiert erneut die technische Überlegenheitdes Markt- und Innovationsführers Oral-B bei elektrischen Zahnbürstenund verdeutlicht den anhaltenden Vorsprung durch Forschung undEntwicklung.Bereits in der test-Ausgabe 03/2016 konnte Oral-B mit der weltweitersten interaktiven elektrischen Zahnbürste Oral-B PRO 6000SmartSeries in Kombination mit der Oral-B Zahnpflege-App den Siegholen und somit einen Meilenstein auf dem Weg hin zu einerindividuellen und personalisierbaren Zahnpflege setzen. Insgesamtsind in Folge neun Oral-B Produkte - sowohl elektrische Zahnbürsten,für Erwachsene und Kinder, als auch Bürstenköpfe - von StiftungWarentest als Sieger ausgezeichnet worden. Diese Ergebnissebestätigen, dass Produkte von Oral-B seither maßgeblich zurMundhygiene der Anwender beitragen.