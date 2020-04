Beste Signal-Noise Fotodiode jetzt als Matrix ohne Crosstalk

Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - ActLight, das Schweizer Technologieunternehmen, bekannt für seine Fotodioden mit erstklassigen Signal-Noise Ratio, hat einen weiteren technologischen Durchbruch erzielt: Sein neues Sensorarray bietet dasselbe Signal-Noise Ratio ohne jegliches Crosstalk.ActLight gab heute bekannt, dass das Dynamic PhotoDiode (DPD) Sensorarray die ersten Tests sehr erfolgreich bestanden hat."Die Entwicklung eines sehr leistungsfähigen 3D-Bildsensors auf der Basis unserer patentierten DPD-Technologie ist eine große Herausforderung für uns bei ActLight", sagte Serguei Okhonin, Mitbegründer und CEO von ActLight. "Die Leistung der ersten Prototypen zu sehen, insbesondere das Fehlen von Crosstalk zwischen den Pixeln und den ersten Bildern, die von dem Array erzeugt wurden, sowie die Tatsache, dass die Prototypen mit der Standard-CMOS-Bildsensortechnologie gebaut wurden, gibt uns die höchste Motivation, weiterhin in dieses Projekt zu investieren, um den hochleistungsfähigen 3D-Bildsensor zu bauen, der die Markterwartungen in Bezug auf Präzision und Effizienz übertrifft".Über ActLight: ActLight SA, das 2011 gegründete Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, konzentriert sich auf CMOS-Photonik und lizenziert seine IP an ihre Kunden.ActLight's patentierte CMOS-basierte Photonik-Technologie ermöglicht eine wesentliche Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit verschiedener Lichtsensoranwendungen, wie z.B. Time-Of-Flight (TOF)-basierte Entfernungsmesser, Vitalparameterüberwachung, 3D/2D-Kameras und vieles mehr.ActLight ist im Internet of Things (IoT)-Markt tätig, mit den Schwerpunkten mobile und tragbare Geräte, Gesundheitswesen/Medizintechnik, autonomes Fahren, Drohnen und Robotik.Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info@act-light.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1140503/ActLight_DPD_sensor_array.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/886177/ActLight_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/113634/4562633 OTS: ActLight SAOriginal-Content von: ActLight SA, übermittelt durch news aktuell