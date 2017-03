"Beste Gäste" jetzt immer sonntags auf Fritz - Mit K.I.Z, Kraftklub, Beatsteaks und Lary (FOTO)

Berlin (ots) -"Beste Musik" gibt es bei Fritz immer ab 20.00 Uhr zu hören. Ab 5.März präsentieren prominente Musikerinnen und Musiker immer sonntagsihre Lieblingssongs und Geschichten.Zum Auftakt ergreift DJ Craft von K.I.Z das Fritz-Mikrofon undpräsentiert sein "Taka Tuka Radio". Quasi an den Turntables auf dieWelt gekommen, spielt er sich an den Decks durch die Club- undFestivalbühnen des Landes. Ab sofort legt DJ Craft immer am erstenSonntag im Monat seine favourite tracks im Radio auf. Und zwar querdurch alle Genres.Am darauffolgenden Sonntag, 12. März, geht die Berliner MusikerinLary mit ihrer ersten Ausgabe von "Liebe Grüße, Lary" auf Sendung.2014 gewann sie für Radio Fritz den New Music Award, denNachwuchspreis der jungen Radiowellen, und wurde von Fans undKritikern für ihr Debütalbum "Futurdeutschewelle" gefeiert. Derzeitarbeitet sie im Studio an neuem Material. Bei Fritz bringt sie abjetzt jeden zweiten Sonntag des Monats ihre musikalischenEntdeckungen und Geschichten aus der Berliner Musikwelt ins Radio.Am Sonntag, 19. März, feiert die "Beste Musik" mit Torsten Scholzaka Totze Trippi Premiere. Wenn der Bassist der Beatsteaks nichtgerade im Studio oder auf den großen Bühnen des Landes unterwegs ist,präsentiert er künftig jeden dritten Sonntag im Monat in seinerSendung "Endlich Totze!" Musik und Geschichten, die ihn bewegen. Fürdie erste Ausgabe lädt er sich den RadioFritzen Chris Guse ins Studioein."Radio mit K" von Kraftklub bleibt Fritz-Hörerinnen und -Hörernerhalten und läuft immer am vierten Sonntag des Monats. Felix Brummerund Steffen Israel erzählen Tourgeschichten, Kindheitserinnerungenund Dinge, die Kraftklub nur im Radio preisgeben.In Monaten mit einem fünften Sonntag lädt Fritz-Moderator MauriceGajda bekannte Musiker und Gäste ein, die zwei Stunden lang über ihrLeben und ihr Schaffen sprechen.Fritz vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat im Februar mit derUmstellung des Abendprogramms begonnen. Mit "Beste Musik", derMusikspezialsendung von 20.00 bis 22.00 Uhr, und dem "Nightflight"(Donnerstag bis Montag 00.00 bis 02.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch01.00 bis 03.00 Uhr) bilden die neuen Musiksendungen am Abend dierelevanten Musikszenen Berlins ab.Pressekontakt:Weitere Informationen finden Sie hier:http://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2017/03/20170301-beste-gaeste-auf-fritz.htmlrbb Presse & InformationStefanie TannertTel 030 / 97 99 3 - 12 110stefanie.tannert@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell