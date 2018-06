"Beste Cyber-Versicherung 2018": INTER CyberGuard von FOCUS MONEY als Testsieger ausgezeichnet

Mannheim (ots) - Ritterschlag für den INTER CyberGuard: Laut FOCUSMONEY schützt kein anderes Versicherungsprodukt im deutschsprachigenRaum Privatnutzer umfangreicher und effektiver vor den Folgen vonAngriffen aus dem Internet. Dies stellt das renommierte Finanzmagazinin der aktuellen Ausgabe (26/2018) im Rahmen eines umfangreichenTests entsprechender Policen fest. Der INTER CyberGuard(intercyberguard.de) erhält als souveräner Sieger die Auszeichnung"Beste Cyber-Versicherung 2018". In 22 Kategorien wurden neunCyber-Policen auf Basis ihrer Allgemeinen Versicherungsbedingungenanalysiert und bewertet. Im Zentrum des Tests steht der Umfang derLeistungen, der je nach Produkt teilweise stark variiert. DasSpektrum reicht von einer finanziellen Absicherung beispielsweise imBetrugsfall beim Online-Shopping, bei Daten- oder Identitätsdiebstahlund Hacker-Angriffen, über den Ersatz von beschädigter Hard- undSoftware, bis hin zu juristischer und psychologischer Erstberatung.In der Addition erreicht der INTER CyberGuard als einziges Produkteine zweistellige Punktzahl und lässt mit 17 Punkten sämtlicheMitbewerber mit großem Abstand hinter sich."Wir freuen uns wahnsinnig über dieses Ergebnis", so MichaelSchillinger, Vertriebsvorstand der INTER Versicherungsgruppe. "Alleindie Tatsache, dass sich FOCUS MONEY dem Thema Internetkriminalitätannimmt, ist sehr begrüßenswert - denn trotz exponentiell steigenderOpferzahlen ist nur ein alarmierend geringer Prozentsatz derDeutschen vor den zahlreichen Angriffen aus dem Netz geschützt. Wersich und seine Familie bei der unübersichtlichen Gefahrenlage gutabgesichert wissen möchte, kommt um den INTER CyberGuard aktuellnicht herum."In nahezu allen Kriterien konnte die Cyber-Police der INTERüberzeugen. Als Rundum-Paket aus Versicherung, Expertenberatung undSicherheitssoftware für Privatpersonen schützt der INTER CyberGuardvor den Folgen von Angriffen auf den PC, mobile Endgeräte sowieSmart-Home-Technik. Inbegriffen ist zudem eine juristische Beratung,zum Beispiel für Urheberrechtsfragen, sowie eine psychologischeErstberatung in Fällen von Cybermobbing. Bei Bedarf kann die Policeim Exklusiv-Tarif auf eine zweite Person, im Premium-Tarif auf dieganze Familie ausgeweitet werden. Die Deckungshöchstsumme, mit derfinanzielle Schäden durch Cyber-Angriffe und die Folgen abgesichertsind, beträgt - je nach Kundenwunsch - 10.000 oder 15.000 Euro. Einbesonderes Plus ist Norton Security Online, eine Sicherheitssoftware,die für die wichtige Prävention sorgt und ebenfalls zum Gesamtpaketgehört.Pressekontakt:André DinzlerPresse- und Öffentlichkeitsarbeit(06 21) 427-1334presse@inter.deOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell