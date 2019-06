Beste Berufsaussichten für IT-Experten: Bis 15. Juli für ein Bachelor- oder Masterstudium am Hasso-Plattner-Institut bewerben

Potsdam (ots) - Die Abiturprüfungen sind so gut wie geschafft undfür viele Schulabsolventen gilt es jetzt, die eigene beruflicheKarriere zu planen. Ausgezeichnete Aussichten haben junge Menschen inder IT-Branche, denn durch den wachsenden Einsatz digitalerTechnologien entstehen vielseitige neue Berufsfelder. Weltweit suchenUnternehmen nach hochqualifizierten Experten.Die Bewerbung für die praxisorientierten Bachelor- undMasterstudiengänge an der gemeinsamen Digital-Engineering-Fakultätdes Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und der Universität Potsdam istnoch bis zum 15. Juli möglich. Information und Bewerbung unterhttps://hpi.de//studium.Neben dem deutschlandweit einzigartigen Studiengang "IT-SystemsEngineering" (Bachelor und Master) können sich Studierende ab demkommende Wintersemester 2019/20 außerdem in den Bereichen Big Data,Digital Health und IT-Sicherheit spezialisieren: DerMasterstudiengang "Data Engineering" richtet sich an Studierende, diesich schwerpunktmäßig mit der Erhebung, dem Management und derAnalyse großer Datenmengen, kurz Big Data, auseinandersetzen wollen.Mit dem Master of Science "Digital Health" qualifizieren sichIT-Ingenieure für Tätigkeiten im Gesundheitswesen an derSchnittstelle zwischen IT und Medizin. Bachelorabsolventen, dietiefer in den Schutz digitaler Systeme einsteigen wollen, können sichim Masterstudiengang "Cybersecurity" zum hochqualifiziertenIT-Sicherheitsexperten ausbilden lassen.Weitere Informationen unter https://hpi.de/master.Die private Finanzierung des Hasso-Plattner-Instituts durch denSAP-Mitbegründer und Stifter Hasso Plattner bietet den Studierendenerstklassige Studien- und Arbeitsbedingungen. Sie lernen in kleinenGruppen und werden von ihren Professoren und Dozenten intensivbetreut. Durch integrierte Studienthemen wie Entrepreneurship, DesignThinking und Soft Skills sind die Absolventen bestmöglich für dieBerufspraxis gerüstet. Das Studium ist gebührenfrei.Die Digital-Engineering-Fakultät gehört seit Jahren zu den fünfbesten Anbietern von Informatikstudiengängen an deutschenUniversitäten. 80 Bachelor- und 150 Master-Plätze werden pro Jahr amExzellenzzentrum für Digital Engineering vergeben.Welche berufliche Laufbahn man mit einem HPI-Studium ergreifenkann, zeigen die HPI-Alumni-Portraits:https://hpi.de/connect/alumni/absolventen/alumni-jobportraits.htmlKurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell