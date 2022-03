Hamburg (ots) -Auch 2022 zählt die Unternehmensberatung Berg Lund & Company (BLC) zu den Topberatungen für Banken. Das Wirtschaftsmagazin "brand eins" zeichnete das Unternehmen zum neunten Mal in Folge aus. Seit 2014 werden jährlich Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungsunternehmen online befragt, um die besten Consultingfirmen Deutschlands festzustellen. Die Ergebnisse basieren ausschließlich auf diesen Empfehlungen. Das bedeutet: Wer gute Arbeit leistet, die wahrgenommen wird, hat Chancen auf einen Bestenlistenplatz."Die erneute Auszeichnung für Berg Lund & Company verdanken wir unserem hohen Qualitätsanspruch und unseren breit aufgestellten engagierten Beraterteams. Wir danken allen Befragten und brand eins für die Würdigung unserer Arbeit - und sind auch in diesen herausfordernden Zeiten eng an der Seite unserer Kundinnen und Kunden", hält Dr. Torsten Lund, Partner und Gesellschafter bei Berg Lund & Company, fest. "Auch in Zukunft setzen wir auf die bewährte Kombination aus Branchenexpertise und Kompetenzvielfalt." Das komplette Ranking finden Sie hier: brand eins Berater-Ranking (https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/unternehmensberater-2021/interaktives-ranking-und-bestenliste)Interessierte Bewerber finden hier weitere Informationen: http://berg-lund.de/karriereÜber Berg Lund & CompanyDas mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company mit Spezialisierung auf die Finanzdienstleistungsbranche bearbeitet in enger Zusammenarbeit mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großer wirtschaftlicher Tragweite. BLC versteht sich als Treiber der digitalen und agilen Transformation und bietet langjährige Expertise zu strategischen und fachlichen Fragestellungen aus CRM, Vertrieb, Compliance, Fusionen, operativer Exzellenz und Nachhaltigkeit. Das dynamische Team steht für höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Mehr Informationen unter berg-lund.de.Pressekontakt:Berg Lund & CompanyAm Sandtorkai 7720457 Hamburgoffice@berg-lund.dewww.berg-lund.deT+49 40 822 401-100F +49 40 822 401-111Faktenkontor GmbHUlrike BeckmannTel.: +49 40 253 185-127E-Mail: ulrike.beckmann@faktenkontor.deOriginal-Content von: Berg Lund & Company, übermittelt durch news aktuell